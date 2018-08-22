Западные союзники грозят Сирии возмездием в случае новых химатак

Соединенные Штаты, Франция и Великобритания пригрозили сирийскому президенту Башару Асаду решительным ответом, если он применит химическое оружие в ходе операции по возвращению провинции Идлиб под свой контроль.

Стороны обеспокоены военным наступлением, которое, по их мнению, грозит региону тяжелыми гуманитарными последствиями. Об этом говорится в совместном заявлении, приуроченном к пятой годовщине химической атаки в сирийской Гуте. В 2013 году там погибли более 300 человек. Виновниками этого и последующих аналогичных инцидентов были объявлены правительственные войска.

В среду советник по нацбезопасности США Джон Болтон подтвердил, что Вашингтон даст "серьезный" ответ в случае химической атаки Идлибе.

В апреле этого года все три державы атаковали сирийские правительственные объекты, связанные, как утверждалось, с химическим оружием. Операция стала ответом на предполагаемое применение войсками Асада боевых отравляющих веществ в городе Дума, где погибли десятки человек. Годом ранее химатака в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб унесла жизни около сотни человек. США возложили вину за этот инцидент на президента Асада и в отместку нанесли ракетные удары по его аэродромам.

Идлиб считается последним оплотом вооруженной сирийской оппозиции. Готовясь к военной операции, сирийская армия стянула силы к границам региона.