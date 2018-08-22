Адвокат: экс-юрист Трампа расскажет следствию о "сговоре против США"

Экс-юрист Дональда Трампа Майкл Коэн обладает информацией о компьютерных взломах и сговоре против американской демократии, заявил адвокат Коэна Лэнни Дэвис. По его словам, эти сведения могут заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего дело о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Выступая на телеканале MSNBC, он отказался уточнить сведения, о которых идет речь. На вопрос о том, готов ли Коэн в случае осуждения просить Трампа о помиловании, Дэвис сказал, что его подзащитный никогда не стал бы выражать такую просьбу тому, кто, по словам Дэвиса, "с таким позором стал президентом".

Трамп в твиттере выразил мнение, что юридическими услугами Коэна "больше никто не хочет пользоваться". Глава Белого дома также посочувствовал Манафорту, назвав его дело "охотой на ведьм".

В среду стало известно о том, что Коэн под присягой признал себя виновным в совершении финансовых преступлений в интересах Трампа. В этот же день поступила информация о том, что присяжные признали экс-главу штаба Трампа Пола Манафорта виновным по 8 из 18 пунктов обвинения. В ближайшее время Манафорт предстанет в суде по еще одному делу: оно касается предполагаемого вмешательства России в выборы. Москва утверждает, что на голосование в третьих странах никак не влияла.

Ранее Коэн обещал официально заявить о том, что Трамп во время предвыборной гонки лично одобрил встречу его команды с российскими представителями, которые пообещали Трампу компромат на его соперницу Хиллари Клинтон.