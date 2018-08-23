Литва предоставила политическое убежище активисту Игорю Стенину

Власти Литвы предоставили разрешение на проживание в Европейском союзе астраханскому активисту Игорю Стенину. Об этом сообщает "Кавказский узел". В России активист был осужден на два года колонии по обвинению в экстремизме из-за поста в социальной сети "ВКонтакте".
В феврале этого года Стенин вместе с семьей уехал из России, опасаясь давления со стороны сотрудников правоохранительных органов.
В 2016 году Стенина обвинили в распространении экстремистских материалов. Поводом для этого послужил его комментарий в социальной сети. В нем Стенин призвал жителей Украины бороться "с путинскими оккупантами, захватывающими их землю". В мае 2017 года активиста освободили из-под стражи. Дело было прекращено судом за отсутствием состава преступления, но Генеральная прокуратура обжаловала это решение.
Правозащитный центр "Мемориал" считает, что Стенина преследуют по политическим мотивам.
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