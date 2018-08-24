"Новая газета" предложила запретить Кадырову въезд в Москву

"Новая газета" предложила мэру Москвы Сергею Собянину запретить въезд в российскую столицу для главы Чечни Рамзана Кадырова из-за его недавних высказываний о правозащитниках.

Издание подчеркивает, что от такого запрета возрастет безопасность москвичей и прекратятся "разборки со стрельбой во все стороны, участниками которых так часто выступают сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики".

"А мирному чеченскому народу мы всегда рады", – говорится в конце открытого письма, опубликованного на сайте "Новой".

Поводом для обращения послужило выступление Кадырова перед работниками чеченских силовых структур, посвященное предполагаемому нападению подростков на полицейских. В своей речи Кадыров назвал правозащитников "продажными" и "провокаторами", заявив, что для них закроют въезд в Чечню, когда там закончится процесс по делу главы местного "Мемориала" Оюба Титиева.

"Для меня они, как террористы, экстремисты", – заявил Кадыров.

В "Новой газете" отмечают, что журналисты издания имеют право относить себя к правозащитникам и считают, что лучшей профилактикой терроризма в Чечне является неукоснительное соблюдение прав человека на ее территории.

"Мы с сожалением констатируем факт, что наши попытки сподвигнуть чеченские власти к неукоснительному соблюдению Конституции Российской Федерации оказались недостаточными. И считаем, что во времена тотальных санкций всех против всех стоит воспользоваться более доходчивыми аргументами", – пишет "Новая газета".

Рамзан Кадыров неоднократно критиковал и оскорблял правозащитников. Оюба Титиева он назвал наркоманом. Сейчас главу чеченского представительства "Мемориала" судят по обвинению в хранении наркотиков. Сам он настаивает, что запрещенные вещества подбросили полицейские, а власти республики хотят таким образом избавиться от присутствия правозащитной организации.