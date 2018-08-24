СК начал проверку сообщений о пытках в кемеровской колонии

Следственный комитет начал проверку данных о пытках заключенного в одной из колоний Кемеровской области, сообщается на сайте ведомства. Следователи планируют изучить медицинские документы осужденного и провести судебно-медицинскую экспертизу.

Проверка началась после того, как жительница Башкирии Оксана Хаттарова рассказала изданию "Медуза", что ее мужа Руслана Курмангалеева пытали в исправительных колониях №1 и №37. В первой колонии заключенного душили целлофановым пакетом, били и насиловали черенком от метлы.

По словам Хаттаровой, которые ее муж успел передать своему адвокату, в пытках участвовал замначальника колонии по безопасности и оперативной работе Сергей Селиванов, а их целью был отказ Курмангалеева от ранее написанных в прокуратуру жалоб на "беспредел" со стороны сотрудников исправительного учреждения.

Впоследствии заключенного этапировали в другую колонию, где, по его рассказам, осужденных заставляют именовать себя названиями различных животных и тоже избивают. При этом в пытках, как передал Курмангалеев, участвует начальник колонии Евгений Овчаров.

Следственный комитет не уточняет, в какой именно из колоний проводится проверка.