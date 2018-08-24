Госдепартамент США раскрыл детали новых санкций против России

Государственный департамент США опубликовал документ о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу 27 августа и будут действовать как минимум год или до дальнейшего уведомления.

Согласно документу, ограничительные меры предусматривают прекращение внешней помощи России, за исключением экстренной гуманитарной помощи, поставок продовольствия и продуктов сельского хозяйства, а также отказ от финансовой помощи, выдачи России любых кредитов и кредитных гарантий.

Кроме того, санкции предполагают прекращение продажи оружия и любых товаров оборонного назначения, оборонных услуг, проектных и строительных услуг.

При этом Госдепартамент "в интересах национальной безопасности" не будет ограничивать сотрудничество в космической сфере.

Новый пакет санкций США в отношении России будет введен в связи с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон считает Кремль причастным к этому отравлению.

В случае, если Москва в течение ближайших нескольких месяцев не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия, США введут еще один пакет санкций. В нем, в частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США и сокращение взаимной торговли до минимума.