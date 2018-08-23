Цены растут, Путину верим, НАТО боимся. Россияне о своей жизни

С 2014 года дела в России резко пошли в гору. Во всяком случае, так думают 57% россиян, опрошенных социологами Pew Research Center в ходе только что опубликованного исследования. В нем граждан РФ (около тысячи человек по всей стране, репрезентативная выборка) расспрашивали о том, какой они видят Россию, ее лидеров и собственное будущее.

Факты и их восприятие, как известно, разные вещи. После аннексии Крыма и украинского кризиса жителей России ждали 26 месяцев непрерывного падения реальных доходов, международные санкции, неоднократные скачки курса рубля (с общей негативной динамикой) и прочие малоприятные вещи. Но именно в последние 4 года большинство россиян ощутило, что их страна – на правильном пути.

Характерно, что, по данным многолетних наблюдений Pew Research, с 2002 по 2014 годы лишь однажды – в 2008-м, накануне мирового экономического кризиса – число граждан России, довольных тем, как идут дела в стране, превысило количество недовольных. А вот с 2014-го удовлетворены состоянием дел стабильно от 56 до 58% опрошенных, не удовлетворены не более 40%.

При этом россияне называют целый список трудностей, с которыми сталкиваются постоянно и которые считают существенными. В этом году на первое место вышел рост цен – его в числе наиболее серьезных проблем назвали 69% респондентов. На втором месте – коррупция среди политиков: ее считают важной проблемой 59% опрошенных россиян. По 57% набрали социальное неравенство (точнее, "разрыв между богатыми и бедными") и нехватка рабочих мест. (Опрошенные могли называть более одной проблемы, поэтому сумма ответов больше 100%.) Россия заметно отличается от США и многих стран Европы тем, что терроризм, преступность, проблемы, связанные с миграцией, и межнациональные конфликты расположились в нижней части списка проблем, беспокоящих жителей страны.

Хотя коррупция среди политиков волнует россиян, Владимира Путина они, судя по всему, частью этой проблемы не считают. Прежде всего Путину доверяют в том, что касается ведения международных дел: полное или частичное доверие главе государства в этом отношении высказал 81% опрошенных. Только 14% выразили сомнения в способностях Путина как лидера, представляющего Россию на международной арене.

Раз верят Путину, то доверяют и его внешнеполитическим установкам. Так, 71% респондентов считают, что Россия, вопреки заявлениям американских властей, не пыталась оказать влияние на ход и результаты президентских выборов в США в 2016 году. Противоположного мнения придерживаются 15% опрошенных, затруднились ответить 14%. Интереснее другое: само по себе вмешательство в дела других стран россияне, похоже, считают обычным делом в мировой политике. Самыми активными в этом плане, по их представлениям, являются США: 85% считают, что эта страна пытается влиять на внутренние дела других государств. В том же россияне подозревают Германию, хоть и в меньшей степени: 48% думают, что ФРГ вмешивается в дела других стран, 37% считают иначе. А вот Китай в представлении граждан РФ – страна, занимающаяся исключительно собственными делами: в стремлении повлиять на чужую внутреннюю политику КНР заподозрили только 22% респондентов. Эти результаты наверняка обрадуют многих в Пекине, где давно сделали ставку на политику "мягкой силы" (soft power) – постепенного и внешне неагрессивного расширения своего влияния в разных регионах мира, особенно в Африке.

Любопытно, что россияне совсем не исключают собственную страну из числа "сующих нос в чужие дела". Но тут общественное мнение, по данным опроса, разделилось пополам: 45% считают, что Россия склонна к попыткам оказать влияние на внутреннюю политику других стран, 46% думают, что она этим не занимается.

Видимо, россияне не считают международные санкции следствием внешней политики президента Путина. Иначе доверие к этой политике не сочеталось бы с довольно реалистичным взглядом на влияние санкций на экономику России. В этом году о сильном влиянии санкций заявили 47% опрошенных, слабым считают его 35, не имеющим никаких последствий – 13%.

Не исключено, что санкции россияне считают своего рода ценой за то, что их страна играет более важную роль в мировых делах, чем 10 лет назад. В росте роли России ее жители уверены почти единодушно: такого мнения придерживаются 72% опрошенных. В прошлом году положительный ответ на этот вопрос дали 59% респондентов. При этом почтения к их стране со стороны остального мира россиянам традиционно не хватает: 61% участников опроса заявили, что Россия заслуживает большего уважения, лишь 32% думают, что это уважение соответствует российской роли в мировых делах.

Ну а боятся российские граждане, помимо внутренних проблем, о которых говорилось выше, прежде всего союза НАТО: 45% опрошенных заявили, что он представляет собой большую угрозу их стране (35% считают эту угрозу небольшой, а 14% ее вообще не видят). Любопытно, что с 2015 года доля сильно боящихся НАТО снизилась на 5%.

Исследователи Pew Research отмечают, что проводили свой опрос в мае – июне этого года, до начала проходившего в России чемпионата мира по футболу и объявления о пенсионной реформе. Возможно, оба этих события определенным образом повлияли на настроения россиян, хотя, по мнению социологов, вряд ли радикально их изменили.