Контпродуктивные и бессмысленные

Доброе утро!

В Аргентине сожгли обнаруженный в российском посольстве кокаин – в торжественной обстановке, в крематории. Российский посол и министр безопасности Аргентины собственноручно кидали брикеты в печь. Все прочие новости – без огонька:

Путин назвал санкции в отношении России контрпродуктивными и бессмысленными. Рубль опять упал, в Швейцарии заморозили пять миллиардов долларов российских активов.

Правозащитники сообщают о массовой голодовке во Владимирском централе, ФСИН это отрицает.

Сегодня год, как один из самых известных российских режиссеров Кирилл Серебренников сидит под домашним арестом.

Грузия подала в ЕСПЧ очередной иск против России; Эстония и Латвия хотят взыскать с России компенсацию за годы советской оккупации.

Долгая и счастливая жизнь под санкциями

После вступления в силу санкций за отравление Скрипалей “Новичком” на территории Великобритании ни о каких новых санкциях в отношении России не объявлялось, но рубль опять упал. Агентство Bloomberg утверждает, что Россия, избавившись от американских активов, скупает золото. Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на сумму около $5 млрд, чтобы не попасть под американские санкции. Часть из них принадлежат Вексельбергу, кому остальные – еще выяснится.

Путин после переговоров в Сочи с президентом Финляндии сказал, что все эти санкции контрпродуктивны и бессмысленны. Поэтому сегодня он поедет в Курск отмечать 75-ю годовщину завершения Курской битвы, в этом смысла больше. А прав он или не прав по поводу санкций, неплохо объясняется здесь.

Вестник ФСИН

Глава Ассоциации незаконно осужденных Татарстана Надежда Шакирова сообщила о пытках задержанных в подразделении по борьбе с организованной преступностью местного МВД. Главный участник пыток, по данным Шакировой, замначальника этого подразделения Дмитрий Марфин. Тут малоприятные подробности.

в подразделении по борьбе с организованной преступностью местного МВД. Главный участник пыток, по данным Шакировой, замначальника этого подразделения Дмитрий Марфин. Тут малоприятные подробности. Правозащитники сообщают о массовой голодовке заключенных во Владимирском централе – в порядке протеста против избиений, пыток и доведения до самоубийств. ФСИН утверждает, что никто там не голодает.

во Владимирском централе – в порядке протеста против избиений, пыток и доведения до самоубийств. ФСИН утверждает, что никто там не голодает. ФСИН отсудила у своего бывшего главы Александра Реймера, приговоренного к восьми годам колонии за мошенничество с электронными браслетами, два с лишним миллиарда рублей.

Сегодня год, как один из самых известных российских режиссеров Кирилл Серебренников сидит под домашним арестом. Тут изложено все, что нужно знать об этом деле (довольно интересно, есть даже план квартиры, из которой уже год почти не выходит режиссер).

Охота на экстремистов

63-летняя пенсионерка из Свердловской области пригласила журналистов региональных “Вестей” снять сюжет о том, что в ее деревне уже два месяца нет горячей воды, и рассказала соседям, когда те приедут. Репортеры после разговора с администрацией деревни решили не ехать, а пенсионерку теперь обвиняют в организации несогласованного митинга (штраф до 30 тыс. рублей или до 50 часов обязательных работ).

Более двухсот Свидетелей Иеговы (организация признана в России экстремистской) попросили убежище в Финляндии. Им отказывают.

(организация признана в России экстремистской) попросили убежище в Финляндии. Им отказывают. Совет по правам человека при Путине придумал, как прекратить охоту на экстремистов в интернете, дал кучу рекомендаций. Хотя понятно, что ее можно просто прекратить.

Российские операторы мобильной связи предлагают обязать иностранные интернет-компании платить за хранение их контента в России в рамках антиэкстремистского "закона Яровой". А если те откажутся, то Google и Facebook станут работать в России ооочень мееедленно.

Трамп, Коэн и Манафорт

После вчерашнего вердикта присяжных в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта (виновен по восьми пунктам) и признания вины со стороны его бывшего адвоката Майкла Коэна президент США долго не писал в твиттер. Но потом не выдержал: если, говорит, вы ищите хорошего адвоката, то не рекомендую вам обращаться к Коэну.

Чем грозит самому Трампу заключенная Коэном сделка со следствием, пока не ясно (мало ли что он расскажет). Однако нарушение правил финансирования кампании – уголовное преступление, и может служить основанием для импичмента (но за него должны проголосовать две трети законодателей, а столько у демократов нет).

Журналисты между тем выяснили, кто мог являться связующим звеном между Манафортом (признанным виновным пока только за финансовые преступления) и российскими спецслужбами. Это переводчик в погонах Константин Килимник – он работал с Манафортом в Украине и связан с Путиным не только через ГРУ, но и через Дерипаску.

Застряла в Сирии

Сегодня в Женеве секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретится с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Будут обсуждать (радужные) перспективы российско-американского взаимодействия в сфере безопасности.

Накануне Болтон сказал, что Россия “застряла” в Сирии, а Песков от имени Кремля с этим утверждением не согласился. Минобороны России как раз обнародовало новые данные об операции в Сирии (там побывали 434 российских генерала и еще более 60 тысяч военных), так что можете сами решать, застряла или не застряла.

В кольце врагов

Грузия подала в Европейский суд по правам человека очередной иск против России – на сей раз в связи с преследованиями грузин на территории Абхазии и Южной Осетии.

Эстония и Латвия хотят взыскать с России денежную компенсацию за годы советской оккупации (чем страшно озадачили российских чиновников: в Прибалтике же, мол, хорошо жили, чего вам еще).

В Германии предотвращен теракт с участием граждан России.

Четыре ссылки

У Владимира Сорокина выходит сборник короткой прозы “Белый квадрат” – в интервью Антону Долину он рассказывает о книге, ощущении времени, в котором отсутствует будущее, “красном реве” и писательской рутине.

Разговор с античником, специалистом по раннехристианским авторам Ольгой Алиевой. Она только что сделала перевод “Послания к юношам о пользе греческих книг” Василия Великого.

Антропология. Беседа с основателем движения Slow Movement Карлом Оноре о том, как часы (и все, что за ними последовало) поработили человека, или исследование о жизни курильщика в эпоху массовой борьбы с этой вредной, но по-прежнему распространенной практикой (все ужасно: опасным постепенно признается само тело курильщика, не за горами их полное исключение из процессов общественной коммуникации).

Искренне Ваши,

Семь Сорок