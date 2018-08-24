Экологическую организацию из США признали "нежелательной" в России

Генеральная прокуратура России признала "нежелательной" американскую природоохранную организацию "Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов". Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре считают, что организация может представлять угрозу для конституционного строя и безопасности России.

Закон "о нежелательных организациях" действует в России с 2015 года. Согласно ему, Генеральная прокуратура может признать любую иностранную организацию угрозой для безопасности страны. После этого Министерство юстиции вносит организацию в публичный список. С этого момента запрещается распространение информационных материалов, в том числе через СМИ и интернет, издаваемых этой организацией.

Сейчас в перечне – 14 иностранных и международных организаций, в том числе фонд "Открытое общество", движение "Открытая Россия", Институт современной России и другие.