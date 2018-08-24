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Джон Маккейн решил прекратить лечение опухоли мозга

Сенатор Джон Маккейн

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Американский сенатор Джон Маккейн отказался от лечения опухоли мозга, которая была обнаружена у него в 2017 году. В заявлении семьи Маккейна говорится, что "развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт". Они поблагодарили всех кто поддерживал сенатора на протяжении года.

В июле 2017 года у Маккейна была обнаружена глиобластома – одна из самых агрессивных форм опухоли головного мозга. В прошлом сенатор перенес три операции по удалению рака кожи.

Джон Маккейн, ветеран Вьетнамской войны, кандидат в президенты от Республиканской партии в 2008 году, является одним из самых влиятельных и авторитетных законодателей США. Он возглавляет сенатский комитет по делам вооруженных сил. Маккейн – традиционный критик российского президента Владимира Путина и сторонник жёстких мер давления на Кремль.

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