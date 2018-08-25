Ярмыш: Навальному при задержании, возможно, сломали палец

Оппозиционер и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный задержан в субботу в Москве в связи с протоколом об административном правонарушении, который был составлен еще в январе. Об этом пишет в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Навальный был задержан у подъезда своего дома и доставлен в ОВД "Даниловский". Несколько часов, как пишет Ярмыш, к нему не пускали адвоката. Впоследствии оппозиционера увезли из ОВД с подозрением на перелом мизинца. "Его так задерживали" - пишет пресс-секретарь Навального, утверждая, что в задержании участвовали пятеро сотрудников спецотряда полиции.

По словам Ярмыш, до понедельника, когда состоится суд, Навального вряд ли выпустят на свободу.

Протокол, из-за которого задержали Навального, был составлен после акции 28 января. В этот день в ряде городов России прошли акции сторонников политика с требованием допустить его к президентским выборам. В Москве акция не была согласована с властями. Тогда Навального отпустили, суд по делу о правонарушении до сих пор так и не состоялся. Оппозиционеру грозит административный арест. Официальных комментариев о причинах задержания Навального пока нет.

Соратники оппозиционера связывают его задержание с планами его сторонников провести 9 сентября акции протеста против повышения пенсионного возраста. Власти Москвы заявили, что изучат заявку на проведение массовой акции в этот день.