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Власти Москвы отказались рассматривать заявку Навального на митинг

Оппозиционер Алексей Навальный

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Власти Москвы отказались рассматривать заявку на митинг против пенсионной реформы, поданную сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает "Интерфакс".

В мэрии заявили, что заявка на акцию подана раньше срока. Навальный утверждает, что уведомление о проведении митинга было отправлено в соответствии с решением пленума Верховного суда России.

Оппозиционер собирается провести 9 сентября всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста.

Закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России, в июле прошел первое чтение в Государственной думе. Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию – до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Пенсионная реформа вызвала акции протеста в десятках городов России.

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