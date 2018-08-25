Глава МИД Австрии: я пригласила Путина на свадьбу "спонтанно"

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль впервые рассказала подробности того, как она пригласила на свою свадьбу президента России Владимира Путина.

В интервью австрийской радиостанции в субботу Кнайсль заявила, что в начале июня пригласила на свою свадьбу министров австрийского правительства и президента Австрии, поскольку так положено по протоколу. Вечером того же дня - 5 июня - она встретилась с Владимиром Путиным, который как раз приехал в Вену с визитом. В ходе беседы она, по ее словам, "абсолютно спонтанно" пригласила и российского президента на свою свадьбу. Кнайсль объяснила, что ею двигало желание "представить Путину ее жениха" (финансиста Вольфганга Майлингера). Кнайсль сказала, что совершенно не ожидала, что Путин примет ее приглашение, однако 19 июля ей сообщили, что российский президент приедет на свадьбу.

По словам Кнайсль, приезд Путина, тем не менее, не нарушил ее планов, и свадьбу удалось провести как "частное мероприятие". На вопрос о критике в прессе в связи с приездом Путина Кнайсль - представитель крайне правой Партии свободы, которая выступает за налаживание связей с Москвой - сказала, что негативная реакция ее не особенно обеспокоила. Говоря о своем танце с президентом России и книксене, который она сделала перед Путиным, Кнайсль сказала, что Путин после танца поклонился ей, а она лишь ответила ему на любезность.

Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии 18 августа. На торжестве он пробыл около часа, а затем отправился в Германию на переговоры с канцлером Ангелой Меркель.