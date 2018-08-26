Лукашенко обещает Асаду помочь в восстановлении Сирии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти готовы "оказывать всестороннюю помощь Сирии в деле мирного строительства и восстановления страны". Об этом он написал 26 августа в официальном поздравлении по случаю 25-летия установления сирийско-белорусских дипломатических отношений.

В своем обращении Лукашенко указал, что разделяет желание Дамаска построить "многополярный мир", одобряет его борьбу с "терроризмом" и поддерживает лидерство сирийского президента Башара Асада. Таким образом, оценки ситуации в Сирии в изложении Лукашенко фактически совпадают с мнением Москвы.

Сам Асад оценивал восстановление Сирии в 400 миллиардов долларов. Вся доходная часть белорусского бюджета в 2017 году оказалась в 20 раз меньше этой суммы. По подсчетам организации World Vision, на реконструкцию лежащей в руинах после гражданской войны Сирийской арабской республики потребуется 1 триллион 300 миллиардов долларов.

Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что Россия "увязла" в Сирии и теперь "отчаянно" ищет на Западе средства для восстановления страны. В июле — через три дня после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом — Генштаб России направил американскому военному начальству письмо с предложением профинансировать восстановление Сирии. В США холодно встретили предложение России и отказались выделить Сирии запланированные ранее 200 миллионов долларов помощи, сославшись на необходимость дождаться мирного политического процесса в этой стране.

Свое заявление Лукашенко сделал спустя несколько дней после встречи с президентом России в Сочи. На следующий день Кремль назначил в Минск нового посла Михаила Бабича, который, как сообщается, займется улучшением экономических взаимоотношений между странами. При этом двумя неделями ранее президент Белоруссии обвинил Москву в недобросовестной конкуренции.