В Риге прошел пикет в поддержку Ольги Литвиненко

В Риге у посольства России в Латвии в воскресенье прошел пикет в поддержку Ольги Литвиненко, эмигрировавшей из России по политическим мотивам.

Литвиненко - дочь ректора Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, которого называют другом президента России Владимира Путина. Он не раз возглавлял избирательный штаб Путина в Петербурге и был его доверенным лицом. Как утверждает Ольга Литвиненко, отец в бытность ее депутатом петербургского Законодательного собрания решил воздействовать на ее политическую позицию и, используя связи, отнял у Ольги Литвиненко дочь Эстер. Ольга Литвиненко обвинила отца в похищении девочки. Впоследствии она покинула Россию и получила в Польше статус беженца. Ольга Литвиненко продолжает борьбу за воссоединение с дочерью. Она выступает с резкой критикой своего отца и Владимира Путина, в том числе на Радио Свобода.

Организаторы пикета - Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ) - заявляют, что провели его в знак солидарности с Ольгой Литвиненко и другими гражданами России, подвергающимися преследованию по политическим мотивам.