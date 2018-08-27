WP: Трамп отказался опубликовать некролог Маккейну

Президент США Дональд Трамп отказался обнародовать официальное заявление в память о сенаторе Джоне Маккейне, который скончался в субботу. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Вашингтоне.

По данным издания, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, глава аппарата Джон Келли и другие сотрудники администрации заранее подготовили для Трампа текст заявления, в котором Маккейн был назван "героем" за его участие и мужественное поведение во время войны во Вьетнаме. Президент, однако, отказал своим помощникам в публикации и ограничился лишь коротким сообщением в Твиттере: "Мое глубочайшее сочувствие и почтение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!".

Сара Сандерс в воскресенье отказалась от комментариев.

Марк Коралло, бывший сотрудник юридической команды Трампа, назвал этот поступок "ужасным", отметив, что от главы государства ожидали "большего" в этой ситуации. Отставной военный командир Марк Хертлинг охарактеризовал реакцию Трампа как "мелочность".

По данным Washington Post, Маккейн завещал бывшим президентам – Джорджу Бушу и Бараку Обаме – выступить на его похоронах с прощальными речами. При этом, согласно воле покойного, Трамп не должен быть приглашен на похороны.

Маккейн жестко критиковал Трампа за его внутреннюю и внешнюю политику, а также за нападки на журналистов. Встречу главы Белого дома с Владимиром Путиным в Хельсинки сенатор называл "трагической ошибкой", заявив, что "ущерб, который был нанесен наивностью, эгоизмом и симпатией президента к автократам, трудно оценить". Трамп, в свою очередь, называл Маккейна "некомпетентным", а во время президентской кампании заявил, что сенатор "стал героем потому, что попал в плен", а Трамп, по его словам, любит "людей, которые не были в плену".