Международная правозащитная организация Amnesty International призвала запретить так называемых "роботов-убийц" – полностью автономные системы вооружений.

"Роботы-убийцы – это больше не научная фантастика. Появление наделенных искусственным интеллектом беспилотников, автоматических пушек, которые могут сами выбирать себе цели, свидетельствует о том, что технологические прорывы в области создания вооружений намного опережают развитие соответствующего международного права", – заявили правозащитники.

Amnesty International выступила с таким заявлением перед началом переговоров о летальных автономных системах вооружений под эгидой ООН. Они начинаются 27 августа в Женеве. Ожидается, что в переговорах примут участие представители из 75 стран.

От итогов переговоров зависит, появятся ли в ближайшие годы полностью самоуправляемые роботы, которые будут самостоятельно выбирать мишени и принимать решение об их уничтожении. Правозащитники опасаются, что это может привести к незаконным убийствам, травмам и другим нарушениям прав человека.

В Amnesty International призвали выработать юридически обязательные стандарты для обеспечения того, чтобы люди оставались ключевым звеном при реализации "критически важных функций" автономных систем вооружений, таких как идентификация, выбор и захват целей.