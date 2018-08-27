Меркель и Трамп призвали Путина оказать влияние на Асада

Германия и США разделяют взаимную озабоченность в связи с гуманитарным кризисом в регионе Идлиб и наступлением правительственных войск на позиции исламистских и джихадистских группировок в этой провинции. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп обсудили ситуацию в Сирии в телефонном разговоре. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Меркель и Трамп "призвали Россию к оказанию сдерживающего воздействия на сирийский режим и предотвращению дальнейшей эскалации конфликта. Обсуждалась также, в частности, ситуация на востоке Украины.
Ранее США предупредили Россию о возможном ударе по силам президента Сирии Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения Идлиба под свой контроль.
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