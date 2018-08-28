Transparency: каждый пятый депутат Госдумы – лоббист силовых ведомств

Каждый пятый действующий депутат Госдумы России лоббирует интересы силовых ведомств. К такому выводу пришли в неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, изучив биографии, законотворческую и медийную активность депутатов, их трудовые отношения с силовыми структурами до избрания, а также сведения о тех, кто поддерживал их на выборах.

Как отмечают в организации, лоббирование депутатами интересов силовых ведомств привело к резкому росту бюджетных вливаний в национальную оборону и правоохранительную деятельность, увеличению льгот и субсидий для сотрудников этих ведомств и членов их семей.

Transparency International составила поименный список парламентариев, оказывающих влияние на принятие управленческих решений в пользу того или иного силового ведомства. 26 из них, по мнению авторов исследования, работают в интересах Министерства обороны, 20 – в интересах ФСБ, 8 – прокуратуры и Следственного комитета и 7 – МВД.

В качестве примера лоббирования организация приводит главу комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. До избрания депутатом, с 2012 по 2016 годы, он занимал должность первого заместителя председателя Следственного комитета. А сейчас, будучи главой комитета по безопасности, одновременно является сопредседателем комиссии Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Transparency International отдельно отмечает, что в России понятия "лоббизм" и "лоббистская деятельность" законодательно не закреплены. Пункт о нормативно-правовом регулировании лоббизма присутствовал в Национальных планах противодействия коррупции с 2008 по 2015 годы, однако позже оттуда исчез.