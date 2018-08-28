КНДР грозит США выйти из переговоров по ядерной программе

Северокорейские власти предупредили США о том, что переговоры о ядерном разоружении КНДР находятся на грани срыва. Об этом говорится в письме, которое представители Пхеньяна направили госсекретарю Майку Помпео, сообщает во вторник CNN со ссылкой на анонимные источники. Северокорейское руководство пригрозило возобновить ракетную и ядерную программу, если США откажутся заключить мирный договор.

Формально Корейская война в середине прошлого века окончилась перемирием, поэтому технически американская сторона все еще находится в состоянии войны с Северной Кореей. США не спешат подписывать документ об окончании военных действий, требуя от Пхеньяна полного отказа от ядерного оружия.

В воскресенье северокорейские СМИ обвинили США в подготовке "преступного заговора". Это произошло после того, как президент Дональд Трамп отозвал запланированный визит Помпео в Пхеньян. Так глава Белого дома отреагировал на воинственное послание от высокопоставленного северокорейского чиновника, сообщала в понедельник газета Washington Post. Как отмечалось, американский лидер ранее признал, что переговоры с КНДР на данный момент зашли в тупик.

Трамп неоднократно называл успешной состоявшуюся в июне в Сингапуре его встречу с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. В доказательство он приводил отказ Пхеньяна от проведения ядерных и ракетных испытаний. Американская разведка, однако, не увидела серьезного прогресса в сворачивании ядерной программы КНДР. По данным СМИ, Трамп в частных беседах высказывал разочарование действиями Пхеньяна, однако публично продолжал настаивать на том, что американо-корейский саммит является его большим дипломатическим достижением.