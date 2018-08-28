В Барнауле дали показания ключевые свидетели по делу Марии Мотузной

В Индустриальном районном суде Барнаула сегодня допросили двух ключевых свидетелей по делу Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок, размещенных ею в социальной сети.
Анастасия Битнер и Дарья Исаенко, пожаловавшиеся на девушку в центр по противодействию экстремизму регионального МВД, попросили провести слушания в закрытом режиме. Такое же ходатайство подал следователь по делу. Как сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии", после 15-минутного перерыва судья решил удовлетворить просьбу. Пресса была удалена из зала.
Еще до перерыва, во время заседания были зачитаны заявления Битнер, Исаенко и следователя Стрелкова о предоставлении им государственной защиты. Они получили поддержку прокурора. Свидетели заявили, что ранее им якобы поступали угрозы. Адвокат Марии Мотузной Роман Ожмегов возразил, что свидетели ранее выступали открыто, ничего не боялись.
"Они заявили, что им поступали sms с угрозами, но затруднились назвать дату и номер телефона, с которого они поступали. Девушки решили, что это я, но я не высказывала угроз в их адрес. Прекрасно понимаю, что не в моих интересах ухудшать положение. У меня просто волосы дыбом вставали от того, что несли на заседании свидетели. Девушки отказывались отвечать на вопросы, которые мы им задавали о том, в какую они ходят церковь, например. Но судья их во всем поддерживал, часто снимал наши вопросы", – заявила изданию Мотузная после заседания.
Её адвокат сообщил, что суд не стал детально рассматривать доказательства получения этих угроз, а стороне защиты даже не дали ознакомиться с этими материалами. Роман Ожмегов отметил, что рассмотрение вопроса о госзащите для свидетелей должно проходить в рамках отдельного заседания, а не до допроса.
На заседании также был вызван оперуполномоченный, который, по словам Мотузной, убедил её написать явку с повинной. На заседании он заявил, что девушка сама проявила инициативу и добровольно подписала бумагу. Кроме того, он не смог назвать год, когда он смотрел картинки на странице обвиняемой во "ВКонтакте", но уточнил, что у неё их было около 10 тысяч и еще 4 тысячи в альбоме. Все изображения он якобы изучил за один час.
О деле Марии Мотузной стало известно после того, как она стала вести хронику следственных действий в Твиттере. 8 мая домой к обвиняемой пришли с обыском следователь и оперативники Центра по противодействию экстремизму. У нее изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где показали скриншоты шуточных картинок с ее страницы во "ВКонтакте" за 2015 год – в основном на тему религии.
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