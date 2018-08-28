В Барнауле дали показания ключевые свидетели по делу Марии Мотузной

В Индустриальном районном суде Барнаула сегодня допросили двух ключевых свидетелей по делу Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за картинок, размещенных ею в социальной сети.

Анастасия Битнер и Дарья Исаенко, пожаловавшиеся на девушку в центр по противодействию экстремизму регионального МВД, попросили провести слушания в закрытом режиме. Такое же ходатайство подал следователь по делу. Как сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии", после 15-минутного перерыва судья решил удовлетворить просьбу. Пресса была удалена из зала.



Еще до перерыва, во время заседания были зачитаны заявления Битнер, Исаенко и следователя Стрелкова о предоставлении им государственной защиты. Они получили поддержку прокурора. Свидетели заявили, что ранее им якобы поступали угрозы. Адвокат Марии Мотузной Роман Ожмегов возразил, что свидетели ранее выступали открыто, ничего не боялись.

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"Они заявили, что им поступали sms с угрозами, но затруднились назвать дату и номер телефона, с которого они поступали. Девушки решили, что это я, но я не высказывала угроз в их адрес. Прекрасно понимаю, что не в моих интересах ухудшать положение. У меня просто волосы дыбом вставали от того, что несли на заседании свидетели. Девушки отказывались отвечать на вопросы, которые мы им задавали о том, в какую они ходят церковь, например. Но судья их во всем поддерживал, часто снимал наши вопросы", – заявила изданию Мотузная после заседания.

Её адвокат сообщил, что суд не стал детально рассматривать доказательства получения этих угроз, а стороне защиты даже не дали ознакомиться с этими материалами. Роман Ожмегов отметил, что рассмотрение вопроса о госзащите для свидетелей должно проходить в рамках отдельного заседания, а не до допроса.

На заседании также был вызван оперуполномоченный, который, по словам Мотузной, убедил её написать явку с повинной. На заседании он заявил, что девушка сама проявила инициативу и добровольно подписала бумагу. Кроме того, он не смог назвать год, когда он смотрел картинки на странице обвиняемой во "ВКонтакте", но уточнил, что у неё их было около 10 тысяч и еще 4 тысячи в альбоме. Все изображения он якобы изучил за один час.

О деле Марии Мотузной стало известно после того, как она стала вести хронику следственных действий в Твиттере. ​8 мая домой к обвиняемой пришли с обыском следователь и оперативники Центра по противодействию экстремизму. У нее изъяли домашний компьютер и телефон, после чего отвезли на допрос, где показали скриншоты шуточных картинок с ее страницы во "ВКонтакте" за 2015 год – в основном на тему религии.