Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира

Бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул кандидатуру украинского режиссера Олега Сенцова, который более 100 дней держит голодовку в российской колонии, на Нобелевскую премию мира. Заявление Валенсы публикует Польская киноакадемия.

Лех Валенса возглавлял в коммунистической Польше профсоюз "Солидарность", боровшийся за перемены, а после демократических изменений в стране был избран президентом. Он – лауреат Нобелевской премии мира.

В своем заявлении Валенса напоминает, что Amnesty International и другие правозащитные организации считают вынесенный в России приговор Сенцову по обвинению в терроризме несправедливым и незаконным. Он также отмечает личное мужество Сенцова и тот факт, что он держит голодовку с призывом освободить украинских политзаключенных в России, но не себя самого.

По словам Валенсы, действия Сенцова – это защита тех же самых идеалов, которыми руководствовался сам польский политик, когда боролся за демократию в своей стране: "вера в демократию, в мирные методы борьбы, отрицание ненависти, содействие солидарности между народами и самопожертвование ради других несправедливо преследуемых людей".

Нобелевские премии мира присуждает Норвежский нобелевский комитет в Осло в конце года. Несколько раз премии присуждались людям, находившимся в заключении или ссылке, одним из них в 1983 году был и сам Валенса.