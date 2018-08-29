Или школа, или партия. Директор-оппозиционер не допущена до выборов

Верховный суд РФ подтвердил решение Ульяновского областного суда, который лишил директора местной школы регистрации в качестве кандидата в депутаты Заксобрания. В своем округе Людмила Шишкина противостояла действующему депутату, руководителю фракции "Единой России" Ростиславу Эдварсу и имела все шансы на победу.

Пока решение облсуда обжаловалось, директор школы сохраняла статус кандидата, встречалась с избирателями, но при этом была вынуждена вступить в конфликт с городскими чиновниками, которые долгое время отказывались подписывать акт о приемке школы к началу учебного года. По этой причине Шишкина даже объявила голодовку на рабочем месте, которая длилась четверо суток. Столь пристрастное отношение к себе и к своей школе она называет политическим давлением: в то время как администраторы средних школ традиционно вступают в партию власти, Шишкина дерзнула вступить в КПРФ, которая и выдвинула ее кандидатом.

Партбилет не получала

Людмила Шишкина работает директором школы №72 с 2002 года. Школа большая – около 2000 учеников. Каждый год число учащихся растет – и потому, что рядом строится и сдается жилье, и потому, что школа популярна. Только в этом году здесь сформировано девять первых классов. В фойе первого этажа – стенд с десятками грамот и дипломов. "А сколько еще не развешано", – улыбается Шишкина. Родители приводят сюда своих детей, прослышав о сильном педагогическом коллективе и неравнодушном директоре. Школе это выгодно: чем больше учащихся, тем больше подушевое финансирование. Практически ежегодно 72-я школа побеждает в разных конкурсах, получает гранты на развитие. "Мы провели интернет в каждый класс, – рассказывает Шишкина. – В этом году модернизировали локальную сеть на 130 тысяч рублей, закупили проектор за 40 с лишним тысяч". Это и многое другое удается сделать в том числе за счет сдачи школьных помещений в аренду, при этом арендаторы в основном оказывают образовательные услуги, работают во второй половине дня в классах, где в первой половине проходят уроки, поясняет директор.

Прошу исключить из рядов партии, в которую я не вступала

Свои шансы выиграть на выборах у соперника-единоросса самой Шишкиной виделись как высокие: ее избиратели – это родители учеников, их бабушки-дедушки, выпускники прошлых лет и их родители, то есть все, кто ее так или иначе знает. Очевидно, поняли это и в стане основного соперника. 7 июля Шишкина получила удостоверение кандидата в депутаты от КПРФ, а 24 июля к ней явился руководитель исполкома местного отделения "Единой России" в Заволжском районе Михаил Кощеев и предложил заплатить взносы за год.

– Он сказал, что я являюсь членом "ЕР" и теперь надо написать заявление о выходе из партии. Я сначала написала: прошу исключить из рядов партии, в которую я не вступала. Потом поняла, что это глупо, и ничего ему не отдала, – рассказывает Шишкина.

С подачи региональной организации "ЕР" облизбирком обратился в суд, который 10 августа постановил лишить Людмилу Шишкину регистрации в качестве кандидата на том основании, что на момент ее выдвижения партией КПРФ она якобы состояла в "Единой России". Шишкина на суде утверждала, что собственноручно заявления в "ЕР" не писала, лично его секретарю не отдавала, на партсобрании, которое должно было голосовать за ее прием в партию, не присутствовала, партбилета не получала, взносов не платила. Напротив, суду были представлены сведения об уплате взносов в КПРФ и об участии в протокольных мероприятиях этой партии.

Во время допроса в суде Михаил Кощеев "плавал": он сказал, что лично заявления от Шишкиной не получал, ему его "кто-то" передал, он также не удостоверился, сама ли она писала это заявление, признал, что партбилеты выдаются без какого-либо учета. Но ко всем доводам в пользу Шишкиной суд отнесся критически, основав решение на том, что ее фамилия есть в реестре членов "ЕР", а также на результатах графологической экспертизы, признавшей, что подпись Шишкиной на заявлении о приеме в "ЕР" подлинная.

Шишкина не исключает, что подпись на заявлении настоящая, и она могла ее поставить во время компании по добровольно-принудительному приему школьных работников в "ЕР", чтобы не портить отношения с начальством.

– Она могла начать заполнять стандартный бланк заявления, чтобы от нее отстали, потом оставила заявление на столе, но никто не доказал, что она с ним куда-то ходила, отдавала, изъявляла личную волю вступить в эту партию, – говорит адвокат Алена Зызина, представлявшая интересы Шишкиной в суде.

Сама Шишкина предполагает, что кто-то из коллег мог присовокупить этот подписанный ею бланк к другим заявлениям и отнести эту пачку в исполком "ЕР". "В выписке из протокола о приеме в партию есть фамилии сотрудников нашей школы, – говорит она. – Тогда все хором писали заявления".

В июне 2017 года, когда Людмилу Шишкину якобы приняли в "Единую Россию", она уже семь месяцев была членом КПРФ. "Но именно на этом основании ее нельзя считать членом "ЕР", ведь до момента ее предполагаемого вступления в "ЕР" она уже была членом другой партии, что запрещено уставом", – поясняет Алена Зызина.

Людмила Шишкина рассказывает, что из-за оказанного на нее морально-психологического давления она в конце 2017 года написала заявление о выходе из КПРФ, но в мае 2018 года, накануне выдвижения ее кандидатом, вновь в нее вступила.

– Ощущение было такое, что давление на меня оказывалось именно из-за членства в партии, – говорит Шишкина. – На одном из школьных праздников присутствовал член КПРФ, так после этого мне столько вопросов задали: как член этой партии может находиться на территории школы?

Адвокат Алена Зызина считает, что оснований для отмены решения облсуда было достаточно:

– По закону о политических партиях нельзя состоять в двух партиях одновременно. Если человек не вышел из одной партии, то он не может формально считаться членом другой. Получается, в "ЕР" знали, что она член другой партии, но почему-то из своих рядов не исключили, хотя должны были это сделать (и не сделали этого до сих пор!). Тогда юридических оснований для иска не было бы. К тому же она не могла вступить в КПРФ, будучи членом "ЕР", но о результатах графологической экспертизы она узнала, только когда к делу приобщались документы, доказывающие ее членство в КПРФ.

"Надо быть или директором школы, или членом КПРФ"

Пока решение областного суда обжаловалось в Верховном суде, местная власть нашла способ надавить на Шишкину по другой линии: городская комиссия до конца августа отказывалась принять школу к началу учебного года, обнаружив более четырех десятков нарушений. Часть из них директор признала, их оперативно устранили, так что у специалистов Роспотребнадзора, Росгвардии, МЧС не осталось вопросов к директору. Однако комиссия продолжала тянуть с приемкой, при этом председатель комиссии, исполняющая обязанности заместителя главы города Ольга Касимова, а также начальник городского управления образования Светлана Куликова отказывались объяснить Шишкиной, что их не устроило. Это была единственная школа из более 400 образовательных учреждений области, которая удостоилась столь пристального внимания. 19 августа, после трех "неудачных" приемок, Шишкина объявила голодовку на рабочем месте. В видеообращении к президенту Путину она объяснила произошедшее политическим давлением, которое на нее оказывается в связи с тем, что она является кандидатом от КПРФ.

Суть претензий к школе и ее директору Ольга Касимова пояснила в телефонном разговоре:

– Мы как проверяющие обращали внимание на нарушения, которые угрожают жизни детей – таких быть не должно. Роспотребназдор выдал предписание о ремонте линолеума и двух кабинетов. Не работал туалет на втором этаже, питьевые фонтанчики, не отрегулированы были парты по высоте, по ростовой группе, не отремонтированы двери на лестничных клетках, ремонт раздевалок требовался, один спортивный снаряд был травмоопасный. Как вы думаете, неработающий туалет – это серьезное нарушение или нет? Реально не успели все сделать, потому что поздно начали.

К 17 августа об этих нарушениях речи уже не шло, но школу все равно не приняли, потому что у комиссии оставались претензии: по словам Касимовой, первые классы были неравномерно укомплектованы, не вся территория школы обнесена оградой, в школе работал арендатор, у которого истек срок договора, тогда как площади нужны были самой школе – численность учеников здесь растет на 130–140 человек ежегодно.

Рутинные, казалось бы, вопросы вдруг получили широкий резонанс: проверочная комиссия пополнилась общественниками, депутатами, позвали корреспондентов провластных СМИ. Дошло до областных верхов: на аппаратном совещании у губернатора Сергея Морозова министр образования Наталья Семенова доложила и про забор, и про арендаторов, и про то, что в классах по 30 человек.

Все эти претензии надуманны, говорит Людмила Шишкина: арендные отношения были согласованы с управлением образования, за счет поступлений от аренды школа восполняет нехватку бюджетных средств, например, на установку того же ограждения, но на все денег не хватает. Забор не является в полном смысле антитеррористической мерой: даже при целостном периметре и закрытых воротах есть множество входов. "Да, наполняемость классов высокая, но школа не имеет права не принимать детей, для которых она – школа по месту жительства", – поясняет директор.

О пристрастном отношении к этой школе и ее директору говорит сравнение с другими школами, которое приводят СМИ: там явно неухоженная территория, отсутствует или повреждено ограждение, но эти школы допущены к началу учебного года без замечаний. Спасать же решили именно 72-ю школу, одну из лучших в городе.

"Неудовлетворительная подготовка школы ее руководством к 1 сентября чуть не стала причиной срыва учебного процесса, – говорится в релизе пресс-службы мэрии. – …Работа, которую должна была выполнить директор школы, оказалась переложена на плечи внешнего управляющего". Этим внешним управляющим был назначен глава администрации Заволжского района Наиль Юмакулов, причем статус этот изобрели для него специально: никакими документами он не регламентирован. "Стягиваются дополнительные ресурсы, чтобы успеть решить за несколько дней оставшиеся вопросы и открыть школу, – комментирует Ольга Касимова. – Попустительство и полумеры недопустимы. Я не согласна с решением о голодовке: нужно принимать меры, а не уходить от проблемы. Если возникла проблема с выводом арендаторов – надо было обратиться к нам за поддержкой".

"Спасать" школу взялись лучшие люди города. "К работе по подготовке образовательной организации подключилась лично начальник городского управления образования Светлана Куликова", – это из того же релиза. "Замечания устранили после личного вмешательства главы города Сергея Панчина", – пишет официальный орган мэрии газета "Ульяновск сегодня".

Спецоперацию по спасению школы от мифической разрухи провели в форме субботника, который прошел с утра 23 августа. В нем, как сообщает эта газета, "приняли участие работники администрации Заволжского района, сотрудники муниципальных предприятий, родители и неравнодушные жители. Участники субботника завершили покраску хоккейного корта, спортивного комплекса и борткамня, побелку деревьев, покос травы". Забор красили глава города Сергей Панчин и глава района Юмакулов, бордюры на камеру самолично белил соперник Шишкиной по выборам Ростислав Эдварс, он же почему-то участвовал в работе приемочной комиссии. Исправление недостатков свелось к тому, что хоккейную коробку перекрасили из синего цвета в серый, побелили бордюрный камень и покрасили стволы деревьев. Депутат Госдумы Алексей Куринный отмечает, что работники муниципальных организаций, которых сюда пригнали, оторвав от их дел, слонялись, не зная, что им делать. Спортивному клубу, который арендовал в школе несколько комнат, моментально подыскали другое помещение. После того как стволы деревьев стали белыми, а тренажеры зелеными, комиссия решила, что угроза жизни школьников миновала, и приняла 72-ю школу в эксплуатацию. Людмила Шишкина прекратила голодовку, но вечером ее положили в больницу из-за проблем с сердцем.

"Не белят деревья осенью. Как не красят 23 августа покрашенные 13 августа бордюры. Перекрашивать покрашенный в прошлом году корт – просто блажь во благо Эдварса. Все сделанные якобы благие дела никак не отражаются на учебном процессе", – пишет один из комментаторов в Фейсбуке. "Полностью согласна! – отвечает там же другой. – Просто власть не ожидала, что за Шишкину Людмилу Петровну горой встанет педколлектив, родители, дети и общественность... Вот и пришлось изобразить бурную деятельность".

"Не дело учителей и депутатов ремонтами заниматься, тем более "Единой России", а дело подрядной организации, которая должна была отремонтировать и сдать свою работу учителям и депутатам, – гласит комментарий под роликом в YouTube. – А депутаты должны проследить за выделением средств и контролировать сроки. Чистой воды пиар, переворачивание провальной ситуации в свою сторону и очернение конкурентов".

То, что не цвет забора и не ставший вдруг неугодным арендатор стали причиной конфликтной ситуации в 72-й школе, признал и сам бесхитростный глава районной администрации Юмакулов, который на видеозаписи рассуждает: "Надо быть или директором школы, или членом КПРФ". К этим рассуждениям чиновника о несочетаемости директорства и партийной принадлежности могли бы прислушаться и директор школы №44, депутат Заксобрания области Лидия Жуковская-Латышева, и директор школы №21, депутат Ульяновской городской думы Людмила Васцына, так как обе – члены "Единой России" и успешно сочетают руководство школой с партийной и депутатской работой. Корреспондент ульяновского издания "Улновости" объехал другие школы и обнаружил, что там есть такие же или гораздо более серьезные недостатки, которые не помешали принять эти школы к учебному году. Одной из них (средняя школа №63) руководит кандидат в депутаты ЗСО от "Единой России" Александр Данькин, но ни мусор на территории, ни отсутствие ограждения чиновников не смутили. В школе №42, где директором – Олег Куликов, муж начальника управления образования Куликовой, накануне 1 сентября еще шли строительные работы, в том числе и на кровле. И в других школах и лицеях района отсутствие ограждения и неухоженная территория не стали причиной отказа в приемке, что указывает на двойные стандарты, применяемые городскими чиновниками от образования.

Беспартийная столовая

Давление на Людмилу Шишкину оказывалось и раньше. 5 декабря 2017 года городское управление образования вручило ей приказ об увольнении без объяснения причин. До этого ей предлагали написать заявление по собственному желанию или согласиться уйти директором в другую школу, а накануне увольнения школа в течение четырех месяцев подвергалась многочисленным проверкам. На защиту директора встал трудовой коллектив и родители учеников. Шишкину восстановили в должности только после вмешательства губернатора области Сергея Морозова. В то время она была председателем участковой избирательной комиссии, действовавшей на территории школы. В дальнейшем, по словам Шишкиной, ее УИК расформировали.

Желание городских чиновников избавиться от успешного директора трудно понять, особенно если учесть, что в последние лет десять школа ежегодно побеждает в конкурсах и развивает новые проекты. 2008 год: школа – победитель в нацпроекте "Образование", получила 1 млн рублей. 2010 год: победитель конкурса "Здоровая школа", получили 250 тысяч рублей, закупили тренажеры. 2011 год: присвоение статуса базовой школы. 2012 год: присвоение статуса ресурсного центра, в результате школа получила средства на оборудование класса дистанционного обучения, ее педагоги дают онлайн-уроки для сельских школ, где отсутствуют нужные учителя-предметники. В 2013–2015 годах школа начала вести экологическое воспитание, вышла на межрегиональный уровень, получила статус "Экошколы". 2017 год: лауреат выставки образовательных учреждений РФ.

Но вместе с тем школа Шишкиной – единственная в городе, где школьная столовая сама готовит обеды для учащихся. Все остальные школы города отданы на аутсорсинг: в левобережной части города питание поставляет ООО "Альтернатива", гендиректором которой является депутат ЗСО от "Единой России" Андрей Толмачев. Фирма входит в Ассоциацию операторов социального питания, которую возглавляет Ростислав Эдварс. Ранее Эдварс занимал в этой компании должность директора по развитию (сегодня на предвыборных плакатах он позиционирует себя как простой школьный учитель). "Альтернатива" появилась на рынке в 2010 году и также является поставщиком питания для детсадов и больниц, ежегодно выигрывает конкурсы на сотни миллионов рублей из бюджета – без конкуренции и без снижения цены, при этом отмечались многочисленные жалобы на качество пищи от "Альтернативы".

В правобережье Ульяновска школьное питание поставляет компания "Торговый дом СПП", аффилированная с крупным предпринимателем, владельцем группы компаний DARS Дмитрием Рябовым, которого называют "кошельком губернатора" (он тоже избирался в Заксобрание по списку "ЕР", но в заседаниях не участвовал и в 2015 году сложил с себя полномочия "в связи с постоянным проживанием в Москве"). Таким образом, рынок социального питания в Ульяновске поделен между этими двумя крупными фирмами. Это стало возможным потому, что в конкурсную документацию вносились условия, которые устраняют с рынка социального питания более мелких поставщиков услуги. Год назад Общероссийский народный фронт (ОНФ) осуществлял проект "За чистые закупки" и обнаружил на территории области признаки картельного сговора в сфере социального питания: более двух тысяч контрактов на 6 млрд рублей с лишним освоили три организации. Последствий эта информация не имела.

На этом фоне 72-я школа представляет собой исключение: с 2011–2012 учебного года она отказалась от муниципального поставщика из-за экономии, школьная столовая стала самостоятельным подразделением и обеспечивает внебюджетный доход, идущий на развитие школы.

– Мы заключаем договоры на поставку продуктов через торги, получается дешевле, – говорит Людмила Шишкина. – У нас стоимость питания для малообеспеченных – 75 рублей, как постановила городская власть. Но такая же сумма за обед из трех блюд получается и для всех остальных. Свежеприготовленное – это всегда лучше, чем полуфабрикат.

Такое уникальное положение кого-то не устроило, говорит Шишкина, и после запуска в 72-й школе собственной столовой начались постоянные информационные вбросы: якобы в школе некачественно готовят.

– В течение 2012–2013 года нас проверили 18 раз – управление образования, Роспотребнадзор, прокуратура, – говорит Шишкина. – В прошлом году сюда пришел Андрей Толмачев (гендиректор ООО "Альтернатива". – РС) и предложил нам перейти под его опеку, сказал, что готов инвестировать в нас. Я отказалась: во-первых, у нас уже есть договора с поставщиками, во-вторых, это решаю не только я, но еще родители и педколлектив.

Независимые от власти СМИ связывают и прошлогоднее увольнение директора 72-й школы, и нынешнюю эпопею с затянувшейся приемкой школы с тем, что она противостоит монополисту в сфере школьного питания, тем более что этого монополиста представляют два депутата-единоросса. Школа большая, цена вопроса – несколько миллионов рублей прибыли, которая не достается "Альтернативе". Когда противостояние перешло в политическую плоскость, включилась городская власть, облизбирком и суд, который снял ее с выборов. По словам адвоката Алены Зызиной, Верховный суд решением от 27 августа не оспорил того факта, что Шишкина уже в 2016 году была членом КПРФ и не могла юридически состоять в "ЕР", но отнесся к нему критически.

– Верховный суд должен был бы дать оценку хотя бы этому доказательству, но не сделал этого, – говорит адвокат. – Когда Шишкину принимали в "Единую Россию", ее должны были лично спросить, является ли она членом другой партии, является ли ее желание добровольным. Когда Шишкина зарегистрировалась кандидатом, "Единая Россия", узнав об этом, обязана была сразу же исключить ее из своих рядов согласно своему же уставу. Я намерена обратиться в Конституционный суд за разъяснениями по поводу двойных стандартов, которые применил Верховный суд.