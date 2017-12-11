"Политика стала интересным делом"

Сторонников Алексея Навального подвергают политическим преследованиям в учебных заведениях многих городов России. Активистам угрожают отчислением из школ, колледжей и университетов, обещают проблемы с ФСБ и Центром "Э". Педагоги, как слышно на аудиозаписях "воспитательных бесед", прогнозируют волонтерам Навального загубленную карьеру и тюремное заключение. Cтудент первого курса экономического факультета Курганского государственного университета (КГУ) Никита Ильин рассказал Радио Свобода, что недавно замректора по безопасности угрожал ему судимостью за листовку Навального, найденную в здании вуза. Замректора требовал, чтобы Ильин не нарушал закон, запрещающий проводить политическую агитацию в учебном заведении. По словам студента, администрация КГУ идет против собственных правил, так как на прошлой неделе она вывесила в актовом зале большой баннер политической партии "Единая Россия".

– Я один из самых активных волонтеров Навального в Кургане. Я выхожу на пикеты, раздаю листовки на улицах, я организовывал встречу с Навальным, которая должна была состояться третьего декабря в нашем городе. Недавно меня вызвали к проректору по безопасности. Оказывается, в здании нашего вуза нашли листовку Навального. Ее мне не показали, но якобы листовка была приклеена на стене. Проректор начал меня обвинять в том, что я провожу политическую агитацию в стенах вуза. Он сказал, что из-за Навального у меня будет судимость, а с ней я не смогу устроиться на работу и во власть не попаду. Я ответил, что листовки в вузе не раздаю. В конце разговора проректор спросил меня, где Навальный берет деньги. Я ответил, что сторонники перечисляют. На это педагог усмехнулся. Когда я после беседы с замректора пришел в деканат, мне напомнили, что в университете агитация запрещена. Я опять сказал, что не имею к этой листовке никакого отношения. Тогда мне заявили, что больше некому. По мнению администрации, я в вузе один такой политически активный. Я напомнил, что есть еще студент, который поддерживает партию "Единая Россия". На что мне ответили, что "Единая Россия"– это совсем другое, и усмехнулись. А на днях сотрудница администрации вуза попросила меня снять стикер с Навальным с моей сумки. Я сказал, что не буду, потому что это мой аксессуар.

Он сказал, что из-за Навального у меня будет судимость

– Раньше администрация вуза вам угрожала?

– Перед встречей с Навальным в Кургане третьего декабря руководство школ и вузов всполошилось не на шутку. Они в этот день, в воскресенье, назначили разные мероприятия, какой-то "активный гражданин", спортивные игры. В вузах пары поставили в воскресенье. Школы работали в воскресенье. На моем факультете старостам групп сказали: "Можете идти на митинг, но у вас будут проблемы". На факультет психологии приходили какие-то люди на занятия и просили студентов, поддерживающих Навального, поднять руки. Поднявших занесли в списки. Еще на одном факультете говорили, что исключат всех, кто пойдет на митинг. В других вузах студентов заставляли ставить подпись под обязательством не принимать участия в митинге. Студента, который организовал в Кургане антикоррупционный митинг 12 июня, в самом деле исключили из нашего вуза. Формально – за пропуски, но на самом деле – за политику. Администрация КГУ все время повторяет, что политике не место в вузе, но сами разрешили разместить в актовом зале университета баннер "Единой России".

– КГУ часто размещает рекламу "Единой России"? Ваш университет сотрудничает с этой партией?

– "Единая Россия" устраивала на базе вуза мероприятие "Есть контакт", где выступали представители различных молодежных организаций. На это мероприятие я пришел в футболке Навального, из-за чего организатор косо на меня смотрел. Но раньше вроде баннеры не развешивали.

Я считаю лицемерием, что сторонников Навального давят и запугивают, а перед партией жуликов и воров открывают двери вуза

В нашем вузе ежегодно проходит творческий фестиваль, на котором выступают факультеты со своими сценками, танцами, песнями. В этом году, по моим сведениям, "Единая Россия" дала на организацию фестиваля денег. Поэтому в зале и висел баннер "Единой России", а ведущий со сцены благодарил эту политическую партию. Я спрашивал организаторов фестиваля, почему партия власти занимается агитацией в нашем вузе. Организаторы ответили, что "Единая Россия" – спонсор фестиваля. Я считаю лицемерием, что сторонников Навального запугивают, а перед партией жуликов и воров открывают двери вуза.

– Как вы думаете, администрация вуза запугивает вас по личным убеждениям или это требование сверху?

– Конечно, сверху. Я не думаю, что в нашем вузе это делают от души. Сомневаюсь, что администрация КГУ считает Навального фашистом, антихристом и рептилоидом, как директора некоторых школ, разговоры с которыми записывают и выкладывают волонтеры Навального. Такое поведение учителей вызывает смех, но и грусть одновременно. Печально, что в России в 21-м веке из-за листовок, значков и стикеров прессуют студентов и школьников.

Печально, что в России в 21-м веке из-за листовок, значков и стикеров прессуют студентов

​– Я видела у вас на странице в социальной сети фотографию, где вы в полицейском участке. За что вас туда забрали?

– Мы нашли постановление, что на остановках общественного транспорта в определенных местах можно клеить объявления. Ну и пошли клеить листовки Навального. Полиция узнала об этом и провернула секретную спецоперацию. Шесть человек в гражданской машине следили за нами, двумя опасными преступниками. Они задержали нас, увезли в участок и заставили оплатить штраф за незаконную расклейку объявлений. Полицейские составляли протокол и возмущались, что им приходится тратить время на такую ерунду, пока настоящие убийцы и воры ходят по улицам. Так и говорили со злобой в голосе.

– На вас злились?

Полицейские возмущались, что им приходится тратить время на такую ерунду, пока настоящие преступники ходят по улицам

​– С нами они вели себя очень вежливо. А злились полицейские на тех, кто их заставляет дурью маяться. Мы спросили их о Навальном. Полицейские сказали, что не знают, кто это, потому что до вечера работают, а затем приходят домой и ложатся спать. Недавно мне пришло уведомление, что оказывается, я не только незаконно расклеивал объявления, но и нарушил ночную тишину. Задержали нас, между прочим, в семь вечера, и мы не шумели.

– Вы часто выходите на агитацию, общаетесь с прохожими. Что вы поняли о людях, которые скоро в очередной раз выберут Путина?

– О Навальном они почти ничего не знают. Слышали краем уха из телевизора, что он что-то там украл. Я понял, что наш народ потерян, не верит, что можно изменить жизнь к лучшему. Люди думают, что надо терпеть, иначе будет хуже. Кругом враги, а мы одни-одинешеньки. Меня прохожие часто спрашивают, сколько мне заплатили за агитацию. Они не могут понять, что можно заниматься политикой бесплатно и добровольно. Еще я часто слышу, что все наши проблемы от евреев и США.

– И ради кого вы боретесь? Может, лучше уехать в страну, где больше людей разделяют ваши взгляды?

– Я думаю, что если Путин снова станет президентом, начнется новая волна эмиграции из России. На этот раз будут уезжать совсем молодые люди. Среди моих друзей и знакомых именно такие настроения. Еще я думаю, что если Навальный не выиграет выборы, на нас усилятся гонения. Нам будет совсем плохо. Но пока надо пытаться. Я, например, до недавнего времени не интересовался политикой. После антикоррупционного митинга 26 марта я начал читать о Навальном и думать, что происходит в моей стране и что меня ждет в будущем. Я понял, что ничего хорошего, и надо попробовать это предотвратить. Теперь мне больше всего нравится заниматься политикой. Долгое время я пытался найти увлечение. Пробовал теннис, самбо, футбол, шахматы. Спасибо Навальному, что политика стала для меня интересным делом. Очень интересно строить активное гражданское общество. Власть нам, конечно, мешает, но мы сопротивляемся.

Если Путин снова станет президентом, начнется новая волна эмиграции из России

​– Какие у вас претензии к сегодняшней российской власти?

– Они врут и воруют. Навальный сделал убедительное расследование "Он вам не Димон". И как реагирует Дмитрий Медведев?! Как политик, пойманный народом на преступлении? Нет. Сидит царь наверху и цедит сквозь зубы: "Я не буду обормоту ничего отвечать". Мне не нравится, что председатель правительства не считает нужным оправдываться за сомнительные поступки, в которых его уличили. Мне не нравится, что власть ничего не делает для развития России. Я вижу в своей стране и даже в нашем Курганском регионе большой потенциал. И я знаю, что жизнь можно сделать такой, чтобы нам было не стыдно говорить: "Я из России. Я русский". Но никто во власти сейчас этим не занимается.

– Одногруппники, родители, друзья на вашей стороне?

– О фильме "Он вам не Димон" мне рассказала мама. Он ей очень понравился. Папа сначала был против Навального, но я его быстро убедил, что Навальный лучшее решение для России. И даже бабушка теперь готова ставить подпись за выдвижение кандидатуры Навального в президенты. Я вам уже рассказывал о студенте нашего вуза, который за "Единую Россию". Мы иногда спорим с ним на парах. Недавно обсуждали, от чего зависит продолжительность жизни в России. Этот студент рассказал, что он ведет здоровый образ жизни, а потом добавил, мол, не надо пессимизма, потому что всё в нашей стране нормально. А я ему посоветовал узнать, какая зарплата у учителей и врачей, и обратить внимание, как живут в России пенсионеры. Надо сказать, что этот студент неглупый парень, но не видит, что все проблемы нашего общества не в отдельных недоработках, а в системе. Так вот, со мной большинство студентов и преподавателей чаще соглашаются, чем с парнем из "Единой России".

И.о. ректора Курганского государственного университета Константин Прокофьев не ответил на вопросы Радио Свобода.

Комментарий о политической агитации в учебных заведениях дал юрист международной правозащитной группы "Агора" Алексей Глухов:

– Часто учителя объясняют свои претензии к волонтерам Навального законом, который запрещает проводить политическую агитацию в школах и вузах. Эти претензии обоснованны с юридической точки зрения?

– Такие обвинения неправомерны, потому что запрет на агитацию в соответствии с законом "Об образовании в РФ" в школах распространяется на определенную группу лиц. Политической агитацией запрещается заниматься педагогическим работникам, политическим партиям и кандидатам, принимающим участие в выборах. Кроме того, агитационным периодом называют определенный промежуток времени: с момента объявления выборов. Соответственно, до момента объявления выборов обвинять кого-либо в агитации невозможно.

– Насколько правомерны требования сотрудников учебных заведений к учащимся не принимать участия в антикоррупционных митингах?

– Использование служебного положения с целью воспрепятствовать публичному мероприятию образует состав административного правонарушения, статья 5.38 Кодекса об административных правонарушениях "Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании". Если же подобные действия привели к невозможности посетить публичное мероприятие (например, из-за угрозы отчисления), то учитель, директор, ректор или завуч могут быть привлечены к ответственности в соответствии со статьей 149 УК РФ "Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них". Наказание – штраф в размере до трехсот тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет.