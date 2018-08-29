В Кирове ФСИН выдала тело осужденного со следами пыток

В Кирове сотрудники Федеральной службы исполнения наказания выдали матери заключенного его тело с многочисленными следами пыток. При этом в ведомстве заявили, что осужденный умер от болезни. Об этом сообщает издание "Омутнинские Вести плюс".

По словам Ольги Ворониной, 25 июля ее сына Сергея Воронина осудили на два месяца колонии за неуплату алиментов. Через 4 дня матери позвонили из следственного изолятора и сообщили, что ее сын мертв. Воронина обнаружила на теле погибшего многочисленные гематомы, порезы и черные точки. У заключенного были вдавлены глаза и проломлена голова. Во ФСИН заявили, что покойный получил травмы в драке за несколько дней до ареста.

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело. В ведомстве не нашли криминального характера гибели осужденного.