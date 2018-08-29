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Украина выдвинула фильм "Донбасс" Сергея Лозницы на премию "Оскар"

Постер к фильму Сергея Лозницы "Донбасс"

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Украина выдвинула фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы на премию "Оскар". Об этом сообщается на сайте государственного агентства Украины по вопросам кино. Картина будет представлять страну в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Сам Сергей Лозница назвал выдвижение своего фильма на "Оскар" "прекрасной новостью". "Я хочу поблагодарить всех коллег, друзей и единомышленников, разделивших со мной опыт создания "Донбасса". Все мы служим искусству кино. Это счастье - когда твой голос слышат!", – заявил режиссер.

Фильм "Донбасс" основан на документальных материалах и посвящен жизни в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Впервые фильм показали в мае этого года на международном Каннском фестивале. Там картина была отмечена призом за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".

В России показ фильма был запланирован на середину июля в музее современного искусства "Гараж", но просмотр отменили, объяснив это "техническими причинами".

На Украине в среду отмечали День памяти погибших за свободу страны. В Киеве прошли акции памяти украинских военных, погибших четыре года назад в боях за город Иловайск в Донецкой области. Это одно из самых кровопролитных сражений за время конфликта на востоке Украины. В нем, по официальным данным, погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. Более 80 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Киев утверждает, что в боях под Иловайском на стороне сепаратистов так называемой "ДНР" участвовали регулярные части российской армии. В результате боев украинские военные попали в окружение и вынуждены были оставить Иловайск и ряд других населенных пунктов. Россия отрицает участие своих военных.

У здания посольства России в Киеве в среду активисты провели акцию "Путин, за Иловайск ответишь" и установили на проезжей части 366 белых крестов в память о погибших. В акции участвовали сотни людей.

Они погибли за Украину. 4-я годовщина "Иловайского котла"
Фотогалерея:

Они погибли за Украину. 4-я годовщина "Иловайского котла"

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