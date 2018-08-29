Украина выдвинула фильм "Донбасс" Сергея Лозницы на премию "Оскар"

Украина выдвинула фильм "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы на премию "Оскар". Об этом сообщается на сайте государственного агентства Украины по вопросам кино. Картина будет представлять страну в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Сам Сергей Лозница назвал выдвижение своего фильма на "Оскар" "прекрасной новостью". "Я хочу поблагодарить всех коллег, друзей и единомышленников, разделивших со мной опыт создания "Донбасса". Все мы служим искусству кино. Это счастье - когда твой голос слышат!", – заявил режиссер.

Фильм "Донбасс" основан на документальных материалах и посвящен жизни в самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". Впервые фильм показали в мае этого года на международном Каннском фестивале. Там картина была отмечена призом за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".

В России показ фильма был запланирован на середину июля в музее современного искусства "Гараж", но просмотр отменили, объяснив это "техническими причинами".

На Украине в среду отмечали День памяти погибших за свободу страны. В Киеве прошли акции памяти украинских военных, погибших четыре года назад в боях за город Иловайск в Донецкой области. Это одно из самых кровопролитных сражений за время конфликта на востоке Украины. В нем, по официальным данным, погибли 366 украинских военных и добровольцев, сотни были ранены. Более 80 до сих пор числятся пропавшими без вести.

Киев утверждает, что в боях под Иловайском на стороне сепаратистов так называемой "ДНР" участвовали регулярные части российской армии. В результате боев украинские военные попали в окружение и вынуждены были оставить Иловайск и ряд других населенных пунктов. Россия отрицает участие своих военных.

У здания посольства России в Киеве в среду активисты провели акцию "Путин, за Иловайск ответишь" и установили на проезжей части 366 белых крестов в память о погибших. В акции участвовали сотни людей.