На востоке Украины сорвано так называемое "школьное" перемирие

В Донбассе сорвано так называемое "школьное перемирие", объявленное 29 августа. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах.

По данным Киева, сепаратисты за последние сутки 18 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Сторонники самопровозглашенных республик, как утверждается, применяли минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди украинских военных нет. В Киеве отметили, что, хотя перемирие не соблюдается полностью, но интенсивность обстрелов со стороны сепаратистов значительно снизилась.

В "ДНР" в обстрелах обвиняют украинских военных. Сепаратисты утверждают, что правительственные войска за сутки дважды нарушили режим прекращения огня. При обстрелах была ранена мирная жительница села Коминтерново Донецкой области. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.

Война в Донбассе идет с весны 2014 года. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.