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В Петербурге обвиняемого по делу о теракте в магазине будут лечить

Психиатрическая лечебница, иллюстративное фото

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Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в организации теракта в петербургском магазине, отправят на принудительное лечение, которое он будет проходить под интенсивным наблюдением. Об этом в четверг сообщили в Telegram-канале объединенной службы городских судов.

Ранее сообщалось, что Лукьяненко, которого в январе отправили на психиатрическую экспертизу, признали невменяемым.

В магазине "Перекресток" в Петербурге вечером 27 декабря произошел взрыв. Никто не погиб, но пострадали не менее двадцати человек. Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, находилось в камере хранения магазина. Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".

Лукьяненко задержали 30 декабря. На одном из допросов он дал признательные показания и заявил, что его мотивом была "ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов", которые он ранее посещал.

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