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Телеканал "Россия" в своем эфире выдал кадры из Москвы за кадры из Омска

Скриншот из сюжета "России-1"

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Государственный федеральный канал "Россия-1" в своем эфире выдал кадры из Москвы за кадры из Омска.

Речь идет о сюжете, посвященном приезду в Омск президента Владимира Путина. В репортаже, в частности, говорилось о благоустройстве города и экологии. При этом как минимум дважды телеканал показал вместо Омска вид на благоустроенный московский район Митино, хотя в углу экрана по-прежнему было указано – "Омск".

На это обратили внимание живущие в Омске пользователи имиджборда "Двач", передает Русская служба "Би-Би-Си". Один из участников форума написал: "Я-то тут живу 20 лет и что-то, [блин], не помню, чтобы у нас были такие живописные пейзажи. Омск – это [чертова] страшная серая панельная застройка".

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