Из сервиса "Яндекса" удалили ссылки по требованию Роскомнадзора

Российская интернет-компания "Яндекс" по требованию Роскомнадзора удалила из сервиса "Яндекс.Видео" ссылки на пиратские копии фильмов. В пресс-службе заявили, что принято решение минимизировать риск блокировки, которая навредила бы пользователям, передает "Дождь".

В "Яндексе" уточнили, что также могли удалить и легальный контент, поскольку возможности отличить его от пиратского нет.

Накануне в компании сообщили о намерении через суд оспорить решение об удалении ссылок. В "Яндексе" настаивали, что закон о блокировке пиратского контента не должен распространяться на поисковые сервисы. В Мосгорсуде, в свою очередь, заявили, что доступ к материалам должен быть ограничен вне зависимости от обжалования.

До этого "Роскомнадзор" пригрозил заблокировать "Яндекс.Видео", если если к вечеру 30 августа сервис не удалит ссылки на пиратские копии шоу "Мистические истории" и сериалов "Домашний арест", "Вне игры" и "Осторожно земляне", принадлежащих холдингу "Газпром-медиа".​

На прошлой неделе российские медиахолдинги "Газпром медиа" и "Национальная медиа группа" (НМГ) обвинили компанию "Яндекс" в пособничестве интернет-пиратам. Как сообщал "Коммерсантъ", в знак протеста оба холдинга, а также Первый канал убрали с главной страницы поисковика онлайн-трансляции телеканалов НТВ, ТНТ, ТВ-3, РЕН ТВ и "Пятый канал".