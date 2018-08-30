СК проверит сообщения о пытках в белгородской колонии

Следственный комитет и прокуратура России начали проверку сообщений о пытках в белгородской исправительной колонии номер семь. Ранее фонд "В защиту прав заключенных" распространил информацию о том, что в исправительном учреждении осужденных пытают электрошокерами.

О пытках сотрудникам фонда рассказали родственники заключенных Дмитрия Рубанова, Максима Друса и Алексея Куценко. В колонию был направлен адвокат Евгений Рудычев. Он планировал встретиться с заключенными и сфотографировать их. Однако юриста в исправительное учреждение не пустили. Рудычев сообщил, что ему выдали бумаги, в которых заключенные якобы отказываются с ним встречаться. "Написаны эти заявления как под копирку", - отметил он.

Жена заключенного Рубанова не подтверждает информацию о пытках. В комментарии изданию "Go31", Елена Рубанова заявила, что утром ей позвонил муж и ответил отрицательно на вопрос о том, бьют ли его. Супруга осужденного считает, что принудить к такому ответу его не могли.