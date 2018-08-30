Памяти Анны Политковской. Эфир в 21:05.

Сегодня журналисту и правозащитнице Анне Политковской исполнилось бы 60 лет. Пуля убийцы оборвала ее жизнь 7 октября 2006 года.

По словам президента России Владимира Путина: "Это убийство само по себе наносит действующей власти и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, гораздо больший урон и ущерб, чем её публикации".

"Она была правозащитницей и журналисткой в настоящем смысле этого слова, герой России", - считает бывший Уполномоченный по правам человека при президенте РоссииВладимир Лукин.

Об Анне Политковской, ее яркой жизни и трагической судьбе вспоминают друзья и коллеги - правозащитники Сергей Ковалев, Лев Пономарев, Валерий Борщев, адвокат Анна Ставицкая.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.