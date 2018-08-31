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Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации

Дональд Трамп

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Президент США не исключил, что Соединенные Штаты могут выйти из Всемирной торговой организации, если та не станет лучше относиться к его стране. Об этом Дональд Трамп сказал в интервью Bloomberg. Что именно вызывает его недовольство, он не уточнил.

Ранее Трамп неоднократно говорил, что ВТО предвзято относится к Соединенным Штатам на протяжении уже многих лет. О том, что президент США рассматривает вариант выхода из ВТО, средства массовой информации сообщали в июне. Американский Минфин тогда назвал эту информацию преувеличением.

Будучи кандидатом на пост президента, Трамп заявлял о намерении вывести США из ВТО в случае, если организация стала бы сопротивляться его планам по защите внутреннего производства импортными пошлинами.

Bloomberg отмечает, что заявления Трампа звучат на фоне обострения торговой войны с Китаем. Вашингтон объявил о повышении тарифов на китайские товары, импортируемые в США. Пекин ответил зеркально и подал жалобу в ВТО. После этого СМИ сообщили, что Евросоюз готовится к реформе организации из-за американо-китайских торговых отношений.

ВТО организована в 1995 году для установления правил международной торговли и решения торговых разногласий между странами.

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