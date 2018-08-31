Пользователям "ВКонтакте" разрешили скрыть профили от посторонних

Пользователям социальной сети "ВКонтакте" разрешили скрывать свои профили от посторонних. Перевести страницу в "закрытый" режим можно в настройках приватности.

Посторонние смогут видеть только имя, дату рождения, аватар, место работы и город, указанные в профиле пользователя. Также можно скрыть список поделившихся той или иной записью. С помощью нововведений компания планирует бороться с необоснованными уголовными преследований за публикации, лайки и репосты в социальной сети.

​В августе стало известно сразу о четырех уголовных делах за лайки и репосты, которые были заведены на пользователей "ВКонтакте" барнаульским Центром по противодействию экстремизму.

Компания Mail.ru Group, которой принадлежит почтовый сервис Mail.Ru и социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях.