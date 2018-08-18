"ВКонтакте" раскрыла данные пользователей без ссылок на дела и суд

Российская социальная сеть "ВКонтакте" передавала полицейскому центру по противодействию экстремизму ("Центр Э") данные о пользователях по запросам, в которых не было ссылок на решения суда и материалы уголовных дел. Об этом сообщил оппозиционер Леонид Волков.

Он опубликовал снимки запроса Башкирской полиции о данных трех пользователей "ВКонтакте" и двух групп, связанных с уфимскими сторонниками Алексея Навального и акцией "Забастовка избирателей". Полиция требовала такие сведения, как время и дата создания страниц, номера телефонов, e-mail пользователей и IP-адреса администрирования.

Обращения направили руководству социальной сети 18 января, а ответ со всеми данными пришел через два дня.

В своем запросе "Центр Э" просит передать информацию по электронной почте "в связи с ограниченными сроками проведения проверки". Администрация "ВКонтакте" в своем ответе подчеркивает, что в запросах нужны ссылки на постановление суда.

На этой неделе группа Mail.ru, владеющая "ВКонтакте" и другими российскими соцсетями, предложила амнистировать осужденных за репосты и лайки. Совет по правам человека и омбудсмен Москалькова поддержали идею пересмотреть статью уголовного кодекса об экстремизме. Все это происходит на фоне роста числа уголовных дел, связанных с публикациями социальных сетях.