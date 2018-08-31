ОНК: заключенные белгородской колонии говорят, что их не пытали

Трое заключенных белгородской исправительной колонии № 7 опровергли ранее появившуюся информацию о том, что их пытали сотрудники ИК. Дмитрия Рубанова, Максима Друсу и Алекссея Куценко посетили члены общественной наблюдательной комиссии Белгородской области, и по их словам, "заключенные были возмущены тем, что их фамилии прозвучали на всю страну". Они также "категорически отрицали то, что их пытали". Представитель ОНК Виктор Микуров отметил, что заключенные говорили "искренне".

Также информацию о пытках опровергла жена одного из осужденных. По ее словам, прочитав новости в СМИ, она позвонила в колонию и ей дали поговорить с мужем, который заявил, что с ним и остальными заключенными все в порядке.

Ранее фонд "Защиту прав заключенных" сообщил, что в организацию обратилась подруга одного из осужденных, отбывающих наказание в белгородской колонии, и передала правозащитникам переписку с ним. В переписке Дмитрий Рубанов рассказывал, что заключенных в ИК № 7 "избивают так, что живого места нет", в том числе с применением электрошокера. После этого фонд направил в колонию своего юриста. Он хотел сфотографировать пожаловавшихся на пытки. Однако на территорию ИК его не пустили, выдав на входе бумаги, в которых заключенные якобы отказываются с ним встречаться. По словам юриста, за свою практику они ни разу не сталкивался с тем, чтобы сразу трое осужденных одновременно отказались от встречи с адвокатом. К тому же, по его утверждению, все три заявления были "написаны как под копирку".

После сегодняшнего опровержения пыток в колонии от белгородской ОНК, в фонде отметили, что представитель комиссии Виктор Микуров является ветераном правоохранительных органов. По мнению правозащитников, он заинтересован в том, чтобы скрыть правду. Фонд также приводит сообщение родственницы еще одного заключенного ИК № 7, фамилию которого не называет. В нем говорится, что у Рубанова на данный момент опухоль и синяк под левым глазом, у остальных осужденных тоже "не сошли побои", и по этой причине их никому не показывают.