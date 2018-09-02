Достойные великого романа. Эфир в 18.05

Сколько минут продлилась демонстрация против советского вторжения в Чехословакию, сколько участников было там на самом деле, какая была погода в этот день? Лариса Богораз дает 17-летнему сыну инструкции по ведению домашнего хозяйства, пока родители будут в тюрьме.

Общеевропейский культурный контекст и русский 68-й. Битники, французская студенческая революция, Павел Улитин и Том Стоппард.

Против морального релятивизма: невозможность современного оправдания агрессии 68-го историческими обстоятельствами. Петр Вайль: “мантра “у всех своя правда” – ложь: одна – правда, другая – притворяется. Виноватых поровну – нет. Нет никакой целесообразности на свете. Есть добро и зло. И если ты не умеешь отличать одно от другого, то твое существование – нецелесообразно”. (из статьи “В августе 68-го”)

Павел Литвинов, правозащитник, политэмигрант, участник демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года; Александр Даниэль, историк правозащитного движения, сын Юлия Даниэля и Ларисы Богораз; Константин Львов, культуролог, историк, архивист Мемориала; Нюся Красовицкая, искусствовед, внучка Натальи Горбаневской и Павла Литвинова, задержанная на Красной площади 25 августа 2018года за плакат “Свободу Сенцову”.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова