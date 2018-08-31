В Барнауле обвиняемого в экстремизме за мемы отправили в психлечебницу

Суд в Барнауле назначил принудительное лечение Андрею Шашерину, которого обвиняют в экстремизме из-за публикации мемов в социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает "Новая газета".

По словам Шашерина, его могут поместить в психиатрическую больницу на срок до 90 дней. Обвиняемый считает, что судья "незаконно" провел заседание в закрытом для прессы режиме. "У меня никогда не было нарушений в психике. У меня на руках подтверждения от психиатров из Москвы о том, что я полностью здоров." - заявил Шашерин.

В Барнауле за месяц было заведено четыре уголовных дела из-за публикации мемов в социальной сети "ВКонтакте". Андрей Шашерин, Антон Ангел, Мария Мотузная и Даниил Маркин обвиняются в "возбуждении ненависти или вражды" и "оскорблении чувств верующих". ​Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин заявил, что фигуранты дел об экстремизме и оскорблении чувств верующих "сами виноваты".