"Добивание ИНИОНа". Почему ученые не хотят покидать здание

Бывший директор, а ныне научный руководитель Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН) академик Юрий Пивоваров через социальные сети обратился к коллегам с призывом ни в коем случае не покидать здание института даже на время ремонта. "Иначе мы туда никогда не вернёмся. Лучше потерпеть. Пусть ремонт делают при нас", –​ написал он.

Уже не в первый раз ИНИОНу настоятельно предлагают покинуть помещения, в которых подразделения института обосновались после пожара 2015 года в их собственном здании на Нахимовском проспекте. Очередная угроза возникла в августе, когда на совещании в Министерстве науки и высшего образования решили, что необходим очередной переезд. Дескать, не могут больше сотрудники ИНИОНа работать в ветхом аварийном здании. Там нужен ремонт.

Узнав о таких планах, Юрий Пивоваров обратился с открытым письмом к президенту РАН Александру Сергееву с просьбой защитить многострадальный институт. В письме указывалось, что выселение "будет означать не очередной переезд, что само по себе проблема, а добивание ИНИОНа". "Мы как-то приспособились к новым условиям. Успешно выполняем госзадание. Восстановили основные наши службы.

Судя по всему, нас хотят перевезти в место, совершенно не приспособленное для института социально-гуманитарного профиля, – говорится в письме. – Здесь же, в районе метро "Профсоюзная", мы находимся в средоточии социально-гуманитарных учреждений Академии. И это не просто удобно и привычно. Это необходимое условие для нормального функционирования ИНИОНа".

И вот как отреагировал президент РАН Сергеев: "Мое мнение такое, что институт, столь травмированный пожаром – вот не надо его дергать. Иначе мы еще раз его дернем, и он рассыплется, ничего не останется". Переговоры с министерскими чиновниками привели к тому, что было объявлено: быть может, капитальный ремонт сделают без выселения сотрудников. Но может, и нет. Это станет решать специальная комиссия.

Доктор экономических наук Сергей Смирнов хорошо информирован о положении дел в ИНИОНе. По его данным, окончательное решение пока не принято.

– Ремонт без выселения сотрудников – один из возможных, вероятных вариантов развития событий. При этом я не уверен, что такое решение было бы эффективным. Сравним с ремонтом в обычной квартире. Вы же понимаете, что с отселением его сделать гораздо проще и быстрее. Точно так же и с этим зданием на улице Кржижановского. Оно явно в неудовлетворительном состоянии.

Чиновники от науки не очень погружены в то, чем отличаются гуманитарные знания от знаний научно-технических

С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов фактор, если можно так выразиться, институционально-содержательный. Напомню, что после пожара 2015 года средств на восстановление здания ИНИОНа в течение длительного периода никак не могли выделить. То ли такого желания не было, то ли возможности. Вот тогда со стороны ныне упраздненного ФАНО возникли предложения по слиянию института с Всероссийским институтом научной и технической информации (ВИНИТИ), который тоже входит в систему академических институтов РАН. Этот эпизод – следствие большой проблемы. Того, что чиновники от науки, как мне представляется, не очень погружены в то, чем отличаются гуманитарные знания от знаний научно-технических. А это абсолютно разные вещи.

–​ Поэтому сотрудники ИНИОНа были против? Они боялись поглощения?

– Конечно. Если какая-то структура обладает некими активами, то есть теми же самыми площадями на улице Усиевича, а к ней приезжает бедный родственник, то вы понимаете, кто будет играть первую скрипку, а кто будет шестым альтом или ударником на заднем плане. Ситуацию усугубило то, что после отставки уважаемого господина Пивоварова директора сменялись как перчатки. Каждый работал около года. Все они абсолютно порядочные люди. Это я могу точно сказать, поскольку мне пришлось очень плотно поработать с одним из них и взаимодействовать с другими. Было очевидно, что это абсолютно порядочные люди, брошенные в омут крупных и мелких проблем.

Но так или иначе, ситуация должна быть каким-то образом разрулена. Сейчас идут переговоры о том, что ИНИОН будет все-таки переселен в одно из близлежащих зданий. Здесь очень важен географический фактор, то есть привязка института к территории, привязка с какому-то кластеру. Согласитесь, что территории у станций метро "Профсоюзная" и "Академическая" можно условно назвать неким научным кластером. Каких институтов там только нет! Это и Центральный экономико-математический институт, и Институт экономики, и бывший Институт мировых экономических и политических исследований, и Институт российской истории, и ряд других институтов. Вырывать отсюда ИНИОН, перебрасывать его в совершенно другой район Москвы – значит привести к утрате взаимодействия и контактов между сотрудниками.

–​ Почему важно, что сотрудники перечисленных вами институтов рядом? Они пользуются услугами ИНИОНа?

Мы часто сетуем, что молодежь уезжает на Запад, но, извините, как не уезжать?

– Да. ИНИОН в этих нелегких условиях ни разу не сбился со своего издательского плана. Он постоянно издает реферативные журналы. По экономике в год выходит четыре реферативных журнала с актуальными комментариями. Эти издания облегчают работу и экономистам, и, между прочим, историкам, потому что есть такая область, как история экономических знаний. К базам данных ИНИОНа, к его библиотеке, которая сейчас развернута в другом помещении, запросы на получение научной информации есть.

В ситуации всей этой неопределенности коллектив ИНИОНа ведет себя очень достойно. Его не сотрясают никакие внутренние скандалы. Эти люди держатся единым фронтом. Важно сохранить коллектив этого института, и тут есть еще один очень существенный риск. Мы часто сетуем, что молодежь уезжает на Запад, но, извините, как не уезжать? А в ИНИОНе есть молодежь, и, кстати, талантливая молодежь есть, я знаком с некоторыми из них. Но вот представьте, человек приходит с учебной скамьи. Он заканчивает аспирантуру, защищает кандидатскую, и тут выясняется, что структура, в которой он работает, она не очень кому-то и нужна. Что могут попросту вызвать директора этой структуры на ковер и, несмотря на мнение коллектива, назначить нового директора, ну и так далее.

–​ Это не удивительно. Когда случился пожар, сотрудники ИНИОНа вели себя самоотверженно. Здание еще горело, а они уже спасали фонды, спасали свои издания.

Население когда-нибудь нажрется новыми автомобилями, квартирами и зарплатой

– Безусловно! Конечно, погибло очень много изданий, но существенную часть удалось спасти. Если бы в свое время были выделены большие деньги на оцифровку всех этих экземпляров, утрат было бы гораздо меньше. Государство в данном случае просто устранилось от выполнения своих функций. Оно поставило во главу угла чистую экономику. При этом забыли о том, что у государства есть еще очень важная функция – социальная. И это не только социальная защита сирых и убогих. Это не только программы борьбы с бедностью, не только программы создания новых высокопроизводительных рабочих мест. Это не только программы образования и здравоохранения, но, между прочим, программы сохранения знаний.

В майском Указе президента 2018 года есть много разных национальных проектов. Но упущено то, о чем никто не думает, за исключением энтузиастов своего дела. Я имею в виду сохранение гуманитарного знания для будущих поколений. В конце концов, извините за вульгаризм, население когда-нибудь нажрется новыми автомобилями, квартирами и заработной платой. В конце концов, может быть, повсеместно появятся высокие пенсии, но хотелось бы, чтобы люди, занятые сохранением знаний, не чувствовали себя в пустоте. Нормальным человеком можно стать только после того, когда ты будешь понимать, что было раньше, до тебя, какие были проблемы, как решались эти проблемы, как развивалось общество, куда оно двигалось и какие у него есть перспективы.

–​ Проблем не было бы, если бы уже восстановили собственное здание ИНИОНа. В начале этого года появились сообщения, что в 2019 году здание ИНИОНа на Нахимовском проспекте начнут реконструировать. Это реальные перспективы?

– Проект восстановления здания есть. Я не уверен, что за год его можно построить, но если в 2019 году начнутся работы, то я прощу очень многое нынешней московской и нынешней федеральной властям, – говорит Сергей Смирнов.