Украинская активистка после обыска и допроса уехала из Крыма

Активистка Украинского культурного центра в Крыму Ольга Павленко, у которой 29 августа сотрудники ФСБ провели обыск, покинула аннексированный полуостров.

Как сообщило Громадское радио, Павленко "выехала на материковую часть Украины". Корреспондент радиостанции сообщает, что Павленко приехала в Херсон.

Активистку и членов ее семьи подозревают в связях с запрещенной в России организацией "Правый сектор". Сотрудники ФСБ 29 августа во время обыска дома у Павленко изъяли тетради с записями, скопировали информацию с компьютера, забрали мобильный телефон и осмотрели телефон ее мужа. Задерживать активистку не стали, однако вызвали в Следственный комитет, где она с адвокатом побывали на допросе.

"Украинский культурный центр" не является политической организацией. Он создан активистами с целью сохранения и популяризации на полуострове украинской культуры. При этом власти аннексированного Россией Крыма оказывают давление на активистов центра – вызывают на допросы, обыскивают, предупреждают о недопустимости экстремизма. Одному из руководителей организации Леониду Кузьмину в 2017 году после угроз и давления пришлось покинуть Крым.