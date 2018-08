Рациональные попугаи, богатые дворники и умные пьяницы

1. В конце 1960-х в Стэнфорде провели так называемый "зефирный эксперимент", который стал одним из самых знаменитых психологических экспериментов в истории. Маленьким детям предлагали выбирать между тем, чтобы получить одну сладость сразу или две, если они смогут подождать 15 минут. В результате последующего многолетнего наблюдения за участвовавшими в эксперименте детьми, выяснилось, что те из них, кто был способен подождать большего вознаграждения, а не сразу хватать сладость, через много лет получали лучшие оценки в старших классах школы. Эксперимент неоднократно повторяли, и каждый раз его результаты подтверждались, в последний раз это произошло в этом году, хотя несколько не разобравшихся в теме журналистов на волне недавних опровержений результатов нескольких других знаменитых психологических экспериментов ошибочно написали обратное.

И вот теперь ученые из института Макса Планка обнаружили, что попугаи справляются с зефирным тестом лучше многих человеческих детей, да в общем и многих взрослых.

По условиям эксперимента попугаям предлагалось выбрать между едой и жетоном, который можно было позже обменять на еду. В эксперименте участвовали три разных вида попугаев ара и попугаи жако. В первой части эксперимента попугаям давали за жетон более вкусную еду, чем они могли получить сразу. Все попугаи предпочли взять жетон, а не еду.

Во второй, контрольной, части эксперимента попугаям предлагали за жетон менее вкусную еду, чем сразу. С этой частью тоже справились фактически все попугаи — только один решил взять жетон, остальные выбрали хорошую еду сразу, а не плохую потом.

Наконец, в третьей части эксперимента попугаям предлагали за жетон точно ту же еду, которую они могли получить сразу. И в этой части эксперимента большая часть попугаев сделала верный выбор и не стала тратить время на ожидание того, что можно получить сразу, предпочтя еду жетонам — доказательство того, что попугаи делали обдуманный выбор, а не просто механически научились в любой непонятной ситуации брать жетоны.

Правда, последний выбор (между едой сразу и такой же едой потом за жетон) оказался сложнее — из 31 участвовавшего в тестах попугая 10 это испытание не прошли.

Кроме способности ожидать отложенного вознаграждения, это исследование демонстрирует и готовность попугаев к участию в товарно-денежной экономике. Ученые даже предполагают, что тем 10 попугаям, которые и в последней части эксперимента предпочли жетоны еде (в основном это были жако и синеголовые ара), возможно, просто нравятся операции с деньгами, и планируют проверить эту теорию в последующих экспериментах.

2. Англо-американская народная мудрость гласит: "Second place is the first loser": второй — это первый проигравший (или, можно сказать, первый лузер). Как это часто бывает с народной мудростью, на поверку все оказывается совсем не так однозначно. Новое исследование показало, что люди, получившие олимпийское серебро, впоследствии живут дольше и зарабатывают больше, чем олимпийские чемпионы.

3. Феминистки часто говорят, что девичьи "селфи" — свидетельство бесправного положения женщин. Австралийские психологи и экономисты решили проверить эту гипотезу. Они провели исследование в 113 странах и выяснили, что количество "селфи" никак не связано с уровнем равноправия женщин, зато сильно связано с имущественным неравенством — чем больше в стране разрыв в доходах между богатыми и бедными, тем чаще тамошние девушки постят в Инстаграм сексуальные фото. Причем в странах с большим гендерным равноправием эта тенденция проявляется даже сильнее. Кроме того, оказалась, что чем выше имущественное неравенство, тем чаще женщины ходят в салоны красоты и покупают косметику. Иными словами, выяснилось то, что все давно подозревали и так — Золушки стараются быть красивыми не потому что их кто-то заставляет, а чтобы найти прекрасного принца и перестать натирать полы, мыть окна и перебирать фасоль, и богатые демократические страны здесь не исключение. Феминистки, правда, наверняка возразят, что это и есть свидетельство бесправия женщин. На это можно заметить, что там, где женщины действительно бесправны, им не позволяют самостоятельно выбирать объекты охоты. Вряд ли данное исследование положит конец таким спорам.

4. В прошлом выпуске мы писали о водителе-испанце, в крови которого полиция нашла все известные наркотики. Но люди живут полной жизнью не только в Испании: австрийский пекарь Хаймо Валльнер 42 раза подряд превысил скорость на 20 км/ч на одном и том же участке дороги, возвращаясь поздно ночью с работы домой. Валльнер, будучи австрийцем, без споров заплатил все положенные штрафы, хотя они в сумме составляли две его месячных зарплаты, и даже получил от полиции оптовую скидку в 300 евро, но в отпуск он в этом году всё равно не поедет.

​5. Инфляцией в Латинской Америке обычно никого не удивишь, но Венесуэла в этом году бьет все рекорды даже этого привыкшего ко многому континента. В июле инфляция превысила 80 тысяч процентов (то есть венесуэльский боливар с начала года подешевел в 800 с лишним раз) и не собирается останавливаться на достигнутом: к концу 2018-го, по прогнозам МВФ, она может достигнуть 400 тысяч процентов. В связи с этим агентство Рейтер сделало фоторепортаж, наглядно демонстрирующий, какую кучу (в буквальном смысле) денег стоят в Венесуэле самые базовые товары. Посмотрите, очень впечатляет.

6. Норвегия решила построить новое скоростное шоссе вдоль всего своего побережья. Поскольку побережье страны изрезано фьордами, значительная часть шоссе будет проходить по мостам и подводным тоннелям. Строительство первого из них, под названием Рогфаст, уже началось. Когда его закончат, Рогфаст станет самым длинным (почти 27 километров) и самым глубоким (более 390 метров под уровнем моря) подводным тоннелем в мире. Кроме самого глубокого и длинного в мире тоннеля, проект шоссе включает и самый высокий (450 метров) и длинный (3,7 километра) в мире мост — почти в полтора раза выше и почти вдвое длиннее нынешних рекордсменов, виадука Мийо во Франции и моста Акаши Кайкё в Японии соответственно. Весь проект в целом будет включать как минимум 7 подобных структур. Норвежское правительство планирует завершить его к 2029 году и рассчитывает уложиться в 47 миллиардов долларов — чуть меньше, чем стоила Олимпиада в Сочи.

7. Всем известно, что Сан-Франциско — очень дорогой город. Стоимость жизни там почти вдвое выше, чем в среднем по Америке, и за аренду даже самой маленькой квартиры приходится платить тысячи долларов. И цены продолжают расти. Их рост привел к тому, что городские службы перестали справляться с уборкой мусора. Им элементарно не хватает персонала: низкооплачиваемым уборщикам уже не по карману жизнь в Сан-Франциско. Теперь город решил разобраться с этой проблемой самым кардинальным образом: рабочим, которые убирают с улиц собачье и человеческое дерьмо, будут платить почти 185 тысяч долларов в год или 15 с лишним тысяч долларов в месяц. Всего десяток лет поподметать улицы - и можно стать миллионером.

8. В последние годы в моду вошли безуглеводные диеты: желающие похудеть отказываются от хлеба, картошки и макарон, зато могут есть сколько угодно мяса и жиров. И вот теперь ученые выяснили, что есть мало углеводов, оказывается, вредно — подобные диеты связаны с более высокой смертностью. Правда, у тех, кто ест очень много хлеба и макарон, риск преждевременной смерти тоже повышается. Углеводы нам необходимы, но их нужно потреблять умеренно, заключают ученые. Как и все другие продукты, которыми пугали людей в предыдущие десятилетия — соль, сахар, кофе, жиры и т.д. и т.п., — добавим мы.

9. Обычная твердая мембрана, как рыболовецкая сеть, задерживает крупные частицы и пропускает сквозь себя мелкие. Ученые из Университета штата Пенсильвания создали обратную мембрану, которая задерживает мелкие частицы (или живых существ) и пропускает крупные. Мембрана состоит из жидкости — смеси воды и лаурилсульфата натрия. Эта жидкость создает очень высокое поверхностное натяжение, силу которого можно регулировать, меняя долю лаурилсульфата натрия в смеси, и держится на рамке в виде тонкой пленки. Крупные объекты или, точнее, объекты с высокой кинетической энергией, способны эту пленку прорвать и пройти сквозь неё (после чего она сразу затягивается), мелкие — нет. Такую мембрану можно использовать в хирургии, чтобы в рану, на которой проводится операция, не попадала пыль, для защиты продуктов от насекомых и даже как проницаемую пленку на унитаз, предотвращающую распространение неприятных запахов.



10. Норвежские ученые обнаружили, что более частое употребление алкоголя коррелирует с более высокими умственными способностями. То есть то ли употребление алкоголя как-то помогает мышлению, то ли умные люди просто больше пьют. Кроме того частое употребление алкоголя коррелирует с курением (неужели?), высоким давлением, избыточным весом и нервными срывами. В общем, быть умным непросто.