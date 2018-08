Левый дофамин, ядро пессимизма и испанец, который попробовал всё

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон



1. Наконец-то найден ответ на годами мучивший социологов вопрос: почему актеры Голливуда, предприниматели Кремниевой долины и преподаватели Гарварда почти всегда поддерживают левых (которых в США традиционно называют «либералами» или «прогрессистами»)? Правда, этот ответ устраивает не всех.

Психиатр Дэниел З. Либерман в своей только что вышедшей книге «Молекула большего: как одно-единственное вещество в вашем мозгу управляет любовью, сексом и творчеством — и определяет судьбу человечества» (The Molecule of More: How a Single Chemical in Your Brain Drives Love, Sex, and Creativity—and Will Determine the Fate of the Human Race) утверждает, что за левой идеей стоит дофамин. По его словам, избыток дофамина в мозгу делает людей идеалистами, желающими осчастливить все человечество и построить светлое будущее: типичная левая идея. Кроме того избыток дофамина повышает творческие способности (Голливуд), способности к абстрактному мышлению (Гарвард), а также энергичность и склонность к риску (Кремниевая долина). Поскольку все эти качества дофамин вызывает одновременно, энергичные предприниматели, креативные актеры и абстрактно-мыслящие профессора тоже хотят поскорее осчастливить человечество и поэтому поддерживают левых.

Но и консерваторы (у которых, по мнению автора, в мозгу, наоборот, дефицит дофамина) не полностью пропащие люди. Поскольку они живут не мечтами о грядущем, а сегодняшним днем, и не забивают себе голову масштабными проектами перестройки общества, у них лучше развиты эмпатия и альтруизм не к человечеству в целом, а к конкретным людям. Консерваторы больше жертвуют на благотворительность, чаще усыновляют и удочеряют сирот, а также значительно реже разводятся. Кроме этого, согласно результатам медицинских исследований, консерваторы чаще испытывают оргазм. Правда, тут у автора возникает неувязка: у людей со сниженным уровнем дофамина как раз должны быть проблемы с оргазмом. Поэтому Либерман пытается объяснить этот феномен обходным путем, через счастье в браке.

Биохимики новую книгу хвалят; социологи и экономисты, мягко говоря, не впечатлены и называют теорию автора, который пытается объяснить все социо-экономические процессы одним-единственным химическим веществом, Reducio ad absurdum, то есть доведением рассуждения до абсурда.

«Молекула большего» - уже вторая книга Дэниела З. Либермана (которого не надо путать с известным эволюционным биологом Дэниелом Э. Либерманом). Четыре года назад он издал сборник детских сказок «Истории из дворца короля фей».

2. Ученые из MIT считают, что нашли часть мозга, ответственную за пессимизм. Она называется «хвостатое ядро» (nucleus caudatus). Макаки, которым его стимулировали, становились осторожными и начинали придавать большее значение возможным негативным последствиям своих действий, чем позитивным, причем эффект продолжался еще сутки после стимуляции. Экспериментаторы предлагали макакам нажать на кнопку, чтобы получить сок, и одновременно - неприятный поток воздух в морду. Если в обычных условиях макаки охотно терпели воздух, чтобы получить сок, то после стимуляции хвостатого ядра они переставали жать на кнопку, в то время как контрольная группа макак, которая получала только сок без неприятных ощущений, жать на кнопку не прекращала. На людях, у которых эта область мозга тоже есть, такой эксперимент еще не проводили, но ученые считают, что стимуляция «хвостатого ядра» может каким-то образом подавлять выработку дофамина (теперь мы знаем о прогрессистах и консерваторах всё).

3. Дети склонны некритично верить всему, что говорят им роботы. Ученые из британского Плимута поставили эксперимент: они задавали детям несложные вопросы, на которые дети в 85% случаев отвечали правильно, пока они находились в комнате сами. Но когда к детям присоединились говорящие человекоподобные роботы, которые стали давать неправильные ответы, дети начали повторять эти неправильные ответы за ними. Среди испытуемых-взрослых такого эффекта не наблюдалось. Ученые беспокоятся, что роботы будут оказывать вредное влияние на неокрепшие умы подрастающего поколения, и призывают, пока не поздно, встроить в них специальные предохранители, чтобы они не учили детей плохому.

4. На выборах в американском штате Вермонт имеют право голосовать только граждане, достигшие возраста 18 лет. Но вот ограничить возраст, с которого граждане могут избираться, в Вермонте забыли. В результате в праймериз за право стать официальным кандидатом от Демократической партии на пост губернатора штата участвовал школьник. 14-летний Итан Сонненборн называет себя сторонником Берни Сэндерса и выступает за повышение минимальной зарплаты, введение бесплатного здравоохранения и развитие альтернативных источников энергии. Он также поддерживает недавно принятый в Вермонте закон по легализации марихуаны, хотя сам сможет ее легально курить её только через 7 лет, когда ему исполнится 21. Кстати, чтобы работать кем-либо еще, кроме губернатора, Сонненборну тоже придется подождать еще два года — официальный возраст, с которого разрешено работать (не считая выборных должностей), составляет в Вермонте 16 лет.

Праймериз Сонненборн в итоге проиграл, набрав на них 6,8% голосов и заняв 4-е место. А кандидаткой на пост губернатора от Демократов стала 62-летняя Кристин Холквист, которая родилась мальчиком по имени Дэвид, женилась, стала отцом троих детей, но всегда чувствовала себя женщиной, запертой в мужском теле, в 2015 году решилась на операцию по смену пола и теперь стала первым кандидатом-трансгендером на губернаторский пост от крупной политической партии в истории США. До того, как пойти в политику, Холквист 12 лет проработала директором Вермонтского энергетического кооператива. Её предвыборная программа похожа на программу Сонненборна: повышение минимальной зарплаты, введение бесплатного здравоохранения, развитие альтернативных источников энергии, легальная марихуана.

5. Кстати, о марихуане: в Испании полиция получила звонок о компании пьяных, садящихся в автомобиль, и, выехав на место, остановила машину с водителем, в крови которого нашли не только алкоголь, но и все известные полицейскому тест-киту наркотики - марихуану, амфетамины, метамфетамины, кокаин и опиаты. Водитель оштрафован на 1000 долларов; ему начислили 6 штрафных очков (для потери прав требуется 12).

6. И об автомобилях: компания Тесла подает в суд на правительство канадской провинции Онтарио из-за отмены субсидий. По принятой находившимися ранее у власти либералами программе каждому покупателю Теслы возвращали 14000 канадских долларов из бюджета провинции. Но недавно пришедшие к власти в Онтарио консерваторы отменили эту программу, и теперь за машину придется платить полную цену — 71000 канадских долларов. Покупатели уже начали массово отказываться от заранее заказанных машин. Союз автопроизводителей Канады (в который Тесла не входит) критикует это решение и говорит, что нужно было вернуть деньги по крайней мере тем, кто успел сделать предварительный заказ на автомобиль, но еще не успел его получить. Союз налогоплательщиков Канады, наоборот, горячо поддерживает решение правительства, потому что рядовые налогоплательщики не должны оплачивать богачам их дорогие игрушки.

7. Правительство Новой Зеландии запретило иностранцам покупать в стране любую недвижимость кроме квартир в новопостроенных многоквартирных домах. Вызвано это тем, что для богатых иностранцев, в основном американцев, но также и англичан с китайцами, Новая Зеландия стала меккой так называемого «апокалиптического туризма». В связи с плохо предсказуемой политикой Трампа они боятся в лучшем случае глобального кризиса и массовых беспорядков, а в худшем — полноценной ядерной войны, и хотят, когда все это начнется, быть как можно дальше от центра событий. Ну а что может быть дальше Новой Зеландии? Поэтому американские, британские и китайские предприниматели в последние два года бросились массово скупать в этой стране земельные участки и строить на них виллы с противоядерными бункерами и взлетно-посадочными полосами для своих бизнес-джетов. Власти испугались, что это поднимет цены и простые новозеландцы скоро не смогут позволить себе купить даже клочок земли под семейный домик, и превентивно запретили продажу земли негражданам. Куда в случае атомной войны деваться тем иностранцам , которые не успели приобрести себе шесть соток в Новой Зеландии, правительство этой страны, очевидно, не беспокоит.

8. Французский суд решил, что СМС не может считаться завещанием. В прошлом году 45-летний самоубийца, имя которого не разглашается, послал сестре сообщение с текстом «Позаботьтесь, пожалуйста, с адвокатом, чтобы мама получила свою долю». По французским законам, если умерший не оставил завещания, все его состояние отходит прямым наследникам, то есть жене и детям. Однако мать на основании СМИ запросила суд, может ли она получить свою долю. И вот теперь суд отказал ей в этой просьбе, постановив, что в соответствии с французским законодательством завещание должно быть написано от руки либо напечатано на машинке, датировано и подписано. Мать не хочет мириться с этим решением и собирается подавать апелляцию. Её адвокат в этой связи указывает на то, что в Австралии в прошлом году завещания, написанные в форме СМС, признали действительными.

9. Облака состоят из мертвого планктона. Ну, почти. Все, наверное, знают, что облака — это сконденсировавшиеся в воздухе крошечные капельки воды. Но чтобы водяные пары конденсировались, им нужна основа. Раньше думали, что этой основой являются кристаллы соли и пыль, но теперь группа израильских ученых установила, что по всей вероятности очень большое количество небесной воды конденсируется вокруг кокколитов, известковых пластинок на поверхности планктоновых водорослей — кокколитофорид. Когда протопланктон умирает от болезней, его известковый «панцирь» распадается на частицы-кокколиты, которые вместе с испаряющейся с поверхности океана водой поднимаются в воздух и, из-за своего крошечного размера и веса, могут летать там в 25 раз дольше, чем пыль или соль. Вокруг этих-то осколков в основном и могут формироваться облака, считают израильские ученые, и планируют дополнительные исследования.

​10. Теоретически, чем больше размер тела живого существа, тем больше в нем клеток, в которых что-то может пойти не так, и тем выше вероятность, что живое существо заболеет раком. Тем не менее самые крупные сухопутные живые существа, слоны, раком почти не болеют — и теперь ученые выяснили, как им это удается. Механизм предотвращения рака у слонов связан с работой гена TP53 и псевдогена LIF6. Псевдогенами называются структурно аналогичные генам участки ДНК, которые в процессе эволюции утратили способность кодировать белок и не участвуют в работе организма. Однако слоны научились снова включать один из этих псевдогенов. Рак возникает, когда канцероген атакует клетку и повреждает ее ДНК. Ген TP53, который есть у большинства млекопитающих, включая человека, вырабатывает вещества, которые замечают эти изменения и пытаются починить поврежденный ДНК клетки, остановить ее рост или, если ни то ни другое не удается, эту клетку убить. Однако, если в генокоде людей есть только одна копия TP53, а у остальных млекопитающих их обычно не больше двух, у слонов этих копий целых двадцать, что соответствующим образом повышает эффективность своевременного распознавания опасности. Кроме того, у слонов TP53 не только пытается найти поврежденные клетки, но и активирует «спящий» псевдоген LIF6, который без долгих церемоний просто приказывает всем пораженным канцерогеном клеткам самоуничтожиться, эффективно останавливая тем самым развитие рака. Теперь ученые из Университате Чикаго, обнаружившие этот феномен, хотят разработать лекарство для людей, которое будет имитировать поведение гена LIF6 и заставлять пораженные раком клетки совершать самоубийство.