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В Норвегии пропал соратник Джулиана Ассанжа

Осло, Норвегия, апрель 2017 года

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Полиция Норвегии начала расследование в связи с исчезновением специалиста по кибербезопасности Арьена Кампхёйса. Он работал вместе с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

По информации WikiLeaks, последний раз Кампхёйса видели 20 августа в городе Будё на севере Норвегии. В организации сообщили, что соратник Ассанжа направлялся в город Тронхейм в центральной части страны.

Полиция заявила, что пока не располагает сведениями о том, где может находиться Кампхёйс.

Кампхёйс – гражданин Нидерландов. Он получил известность как один из авторов книги для репортеров-расследователей "Безопасность информации для журналистов".

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