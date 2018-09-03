В Норвегии пропал соратник Джулиана Ассанжа

Полиция Норвегии начала расследование в связи с исчезновением специалиста по кибербезопасности Арьена Кампхёйса. Он работал вместе с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

По информации WikiLeaks, последний раз Кампхёйса видели 20 августа в городе Будё на севере Норвегии. В организации сообщили, что соратник Ассанжа направлялся в город Тронхейм в центральной части страны.

Полиция заявила, что пока не располагает сведениями о том, где может находиться Кампхёйс.

Кампхёйс – гражданин Нидерландов. Он получил известность как один из авторов книги для репортеров-расследователей "Безопасность информации для журналистов".