В Норвегии пропал соратник Джулиана Ассанжа

Полиция Норвегии начала расследование в связи с исчезновением специалиста по кибербезопасности Арьена Кампхёйса. Он работал вместе с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
По информации WikiLeaks, последний раз Кампхёйса видели 20 августа в городе Будё на севере Норвегии. В организации сообщили, что соратник Ассанжа направлялся в город Тронхейм в центральной части страны.
Полиция заявила, что пока не располагает сведениями о том, где может находиться Кампхёйс.
Кампхёйс – гражданин Нидерландов. Он получил известность как один из авторов книги для репортеров-расследователей "Безопасность информации для журналистов".
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