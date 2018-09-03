"Кавказ.Реалии": в Аргуне задержали и пытали около 40 человек

В августе в чеченском городе Аргун были задержаны порядка 40 мужчин. Их отпустили только 23 числа, сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на собственные источники. По их данным, задержанных подвергали истязаниям, требуя от них признаться в участии в незаконных вооруженных формированиях. Десятки людей содержались в одной камере размером 5 на 8 метров.

По словам собеседников "Кавказ.Реалии", аресты производились по распоряжению начальника отдела полиции по городу Аргун капитана Аюба Катаева, который недавно был отстранен от должности.

Сообщается, что из-за утечки информации из отдела городской полиции руководство МВД по Чечне решило заменить Катаева и назначить на его должность подполковника полиции Артура Алханова, сына главы МВД по республике генерал-лейтенанта Руслана Алханова. Он был отправлен в отставку с должности руководителя вневедомственной охраны в ноябре 2017 года.

В ответ на запрос "Кавказ.Реалии" сотрудники аргунской полиции не смогли подтвердить или опровергнуть эти сведения, сославшись на отсутствие у них какой-либо информации.

Аюб Катаев упоминался в материалах, связанных с пытками и преследованиями геев в Чечне. Он внесен в санкционные списки ряда западных стран.