Убийцу школьницы в ФРГ осудили как несовершеннолетнего

Суд в Германии приговорил выходца из Афганистана Абдула Д. к 8,5 годам тюрьмы за убийство 15-летней школьницы. Об этом сообщает Deutsche Welle. Осужденный являлся просителем убежища в Германии.
Согласно официальным документам, афганец был ровесником жертвы и его должны были судить как несовершеннолетнего. Отец убитой девочки засомневался в возрасте беженца. Некоторые германские политики тогда потребовали проведения медицинских проверок возраста у беженцев, въезжающих в Германию.
По заключению экспертизы, на момент совершения убийства осужденному было от 17,5 до 20 лет. Однако власти решили судить его как несовершеннолетнего. Прокуратура требовала для афганца 10 лет тюрьмы – максимального наказания для несовершеннолетних. Адвокаты просили приговорить подзащитного к семи с половиной годам лишения свободы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.