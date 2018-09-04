Сенатор-республиканец выступил с резкой критикой Трампа

Сенатор и член Республиканской партии США Бен Сасс обвинил президента Дональда Трампа в попытке политизировать деятельность следственных органов.

В понедельник президент США оставил в "Твиттере" запись с критикой генерального прокурора Джеффа Сешнса за то, что тот, несмотря на приближающиеся выборы в Конгресс, утвердил передачу в суд дел двух республиканцев, членов Палаты представителей.

"Сешнс довел до завершения дела, начатые еще администрацией [президента Барака] Обамы, поставив тем самым под сомнение сохранение Республиканской партией двух прежде гарантированных мест в нижней палате", – заявил Трамп. Один из конгрессменов обвиняется в махинациях с ценными бумагами, второй – в нецелевом расходовании пожертвований на предвыборную кампанию. Оба являются сторонниками Трампа.

Сенатор Бен Сасс в ответ Трампу заявил, что "Соединенные Штаты – не банановая республика с разграниченной системой правосудия, одна часть которой предназначается для правящей партии, а другая – для оппозиции". Он отметил, что "обвинения этим двум политикам были предъявлены потому, что они имели под собой реальную фактическую базу, а не по причине партийной принадлежности человека, занимавшего на тот момент Белый дом".

"Обязанность президента США – быть гарантом Конституции и защищать принцип беспристрастного отправления правосудия, а не комментировать действия следственных и судебных органов", – добавил Сасс.

Сенатор и в прошлом критиковал президента США за открытые угрозы уволить Джеффа Сешнса, поскольку тот под давлением самоустранился от руководства расследованием предполагаемых связей избирательного штаба Трампа с Кремлем.