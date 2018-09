Рок-н-ролльная ртуть. Артемий Троицкий плывет на старой новой волне

Хедлайнеры восемьдесят четвертого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты новой волны 1970–1980-х годов, творческая свежесть которых, как выясняется, никуда не делась. Рок-критик Артемий Троицкий уверен, что капли настоящей рок-н-ролльной ртути по-прежнему подвижны, а корневая система электронных кряжистых дубов post wave и dark punk на зависть крепка и глубока.

​Какой период был самым интересным и плодотворным в истории рока? Середина 50-х: Элвис Пресли, Чак Берри, рождение рок-н-ролла? Начало 60-х: Beatles и Beach Boys? Конец 60-х: Джимми Хендрикс, Doors, психоделия? Начало 70-х: хард-рок, глэм-рок и прог-рок?..

Разумеется, у каждого свой рейтинг, в соответствии со вкусом и возрастом. Я нырнул в электрическую музыку десятилетним мальчишкой в середине 60-х и, положа руку на сердце, могу заявить: мои излюбленные страницы учебника рок-истории – конец 60-х и конец 70-х. С первым эпизодом все ясно: классика, гении, взрыв креативности! А вот рождение "новой волны" в 1977–1978 годах в бронзу еще не отлито, однако я люблю этот период не меньше.

Все началось с панк-рока: Ramones в Нью Йорке; Damned, Sex Pistols и Clash в Лондоне. Мне страшно нравился их настрой типа "Нате вам!", их буйность, энергия и нигилизм – но музыка была слишком проста, однообразна и неизобретательна. Поэтому я был в восторге, когда годом позже возникли Pere Ubu в Кливленде, B-52's в Джорджии и, главное, взорвалась фантастическая нью-йоркская сцена конца 70-х: Talking Heads, Television, Suicide, Teenage Jesus, DNA, Mars и десятки других молодых, талантливых и радикальных групп. Появились целые новые стили – no wave, art punk. Так же, как психоделические группы конца 60-х задали вектор развития рока на десятилетие вперед, эти ребята определили звучание альтернативной музыки 80-х: пост-панк, нойз-рок, синти-поп, dark wave и так далее.

Прошло 40 лет, и любопытно проследить, что стало с героями этой новой, а теперь уже старой волны. Talking Heads давно распались, однако их лидер, невротический Дэвид Бёрн (считается, что Петр Мамонов позаимствовал у него в плане сценической пластики), продолжает многогранную карьеру: он возглавляет рекорд-лейбл, ведет прекрасную радиопередачу, пишет книги – сочинил, в частности, блестящий бестселлер "Как действует музыка". Совсем недавно вышел его очередной сольный альбом, "Американская утопия", в котором Бёрн отчаянно пытается найти поводы для оптимизма в нынешней мрачной действительности.

Дэвид Бёрн с композицией "Все приходят ко мне в дом"

Suicide прожили долго, до позапрошлого года, когда в мир иной в возрасте 78 лет ушел вокалист дуэта Алан Вега. Клавишник Мартин Рев продолжает сольную карьеру как композитор и исполнитель. Его новый альбом Demolition9 – удивительная смесь электронного панка и органных церковных месс.

Мартин Рев барабанит по клавишам на фестивале в Гааге, 2017

Флагманы no wave, DNA и Teenage Jesus, развалились очень быстро, не успев даже записать полноценные дебютные альбомы. Однако это не помешало лидерам групп, Арто Линдси и Лидии Ланч, сделать интереснейшие сольные карьеры. Ланч свои творческие усилия делила примерно поровну между музыкой, литературой и кино; гитарист Линдси всерьез увлекся бразильской музыкой, спродюсировал массу тропических артистов и сам начал петь по-португальски. Его новейший (и первый за много лет) сольный альбом Cuidado Madame – виртуозная работа на стыке босса-новы, рока и авант-джаза.

Арто Линдси-2017: "Осторожно, мадам!"

Как это ни удивительно, отдельные редкие представители той плеяды сохранились по сей день в групповом составе. Долгожителями оказались англичане Wire (я предполагаю посвятить этой группе одну из следующих передач), экс-американцы (теперь тоже базируются в Британии) Pere Ubu и развеселые B-52's. Они, правда, уже лет десять не выпускали новых альбомов, предпочитая развлекать публику на ностальгических концертах незабвенными хитами Rock Lobster и Planet Claire. Зато солистка группы Синди Уилсон недавно порадовала своим первым сольным релизом. Альбом называется Change, но я бы не сказал, что стиль артистки изменился. "Новая волна" не стареет и все еще звучит на зависть свежо!

