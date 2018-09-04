Путин, Медведев и Собянин откроют концертный зал в "день тишины"

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин могут посетить открытие концертного зала в парке "Зарядье" в "день тишины" 8 сентября. Об этом сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на источники в столичной мэрии.

Глава Московской городской избирательной комиссии заявил, что встреча Собянина с высшим руководством страны не является политической агитацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сообщит, если Путин решит поехать в "Зарядье". В правительстве подтвердили информацию о том, что Медведев приглашен на мероприятие, однако не сообщили, поедет ли он. В департаменте культуры Москвы, который приглашал гостей на открытие концертного зала, сведения о прибытии Путина и Медведева не прокомментировали.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. На сегодняшний день кандидатами зарегистрированы пять человек. Это действующий глава города Сергей Собянин, идущий на выборы как самовыдвиженец, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан".

Представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли преодолеть "муниципальный фильтр", поскольку большинство местных депутатов представляют "Единую Россию".

"День тишины" – последний день перед выборами. В это время запрещено агитировать за кандидатов или привлекать к ним внимание другими способами.