Мосгорсуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску Кумина

Мосгорсуд в понедельник отказался снять с выборов действующего мэра Москвы Сергея Собянина по иску кандидата от КПРФ Вадима Кумина. Последний настаивал, что Собянин использует в своей кампании преимущества служебного положения для публикации в газетах агитационных материалов.

По мнению Кумина, тем самым мэр нарушает порядок информирования граждан и занимается незаконной агитацией. Представитель Собянина Михаил Барщевский, в свою очередь, заявил, что обвинения не подкреплены доказательствами, передает "Интерфакс".

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. На сегодняшний день кандидатами зарегистрированы пять человек. Это действующий глава города Сергей Собянин, идущий на выборы как самовыдвиженец, Вадим Кумин от КПРФ, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан".

Представители несистемной оппозиции Илья Яшин и Дмитрий Гудков не смогли преодолеть "муниципальный фильтр", поскольку большинство местных депутатов представляют "Единую Россию".