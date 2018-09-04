Московский адвокат рассказала о пыточной колонии в Омске

Московский адвокат рассказала о пыточной исправительной колонии номер семь (ИК-7) в Омске, куда отправляют заключенных, жалующихся на условия содержания. Мария Эйсмонт опубликовала историю бывшего осужденного по имени Дмитрий, который из-за пыток не может ходить. Адвокат направила жалобу в Следственный комитет России.

По словам заключенного, по прибытии в ИК-7 ему надели на голову наволочку и отвели в одну из комнат, где бросили на матрас. Осужденный предупредил охранников, что у него больная спина. После этого один из сотрудников колонии несколько раз прыгнул ему на позвоночник. Дмитрия стали избивать и пытать током, привязав провод к половому органу. Осужденного отвели в камеру, где на сутки подвесили привязав за одну руку к решетке.

После пережитых пыток, заключенный стал часто болеть. В связи с ухудшением состояния здоровья суд освободил Дмитрия от отбывания наказания.

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